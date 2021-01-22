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Болотников: У Коломойского нет шансов в клубе Карпаты Львов

Вторая лига
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Болотников: У Коломойского нет шансов в клубе Карпаты Львов
Новина українською

Сергей Болотников, директор по стратегическому развитию львовских "Карпат", которые занимают последнее место в группе А Второй лиги, ответил на вопрос об амбициях другого совладельца (сам Болотников работает с Олегом Смалийчуком), по слухам это бизнесмен Игорь Коломойский, по поводу действующего клуба.

Олег Смалийчук вместе с менеджментом, в частности Болотниковым, летом собирается оставить юридическое лицо "Карпаты" Львов и создать обновленный клуб на базе "Карпаты" Галич.

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Случится ли так, что Коломойский возьмется за "Карпаты" Львов и начнет раскручивать этот клуб? Я тоже об этом думал, особенно если учесть, что мы пообещали закрыть старые долги и это юридическое лицо будет чистое-белое. Бери - не хочу и делай из этого клуб.

Но на самом деле у Коломойского нету шансов: так же как мы без него не можем развивать это юридическое лицо, так же и он не может управлять им без нас. Здесь получается замкнутый круг. Если не знаете, то наша доля называется "управляющей", а его - "контролирующей". Поэтому здесь ничего страшного не случится. И вообще ему это не нужно.

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В статье: Игорь Коломойский Карпаты (Львов) Олег Смалийчук Сергей Болотников Карпаты (Галич)
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Источник:
Карпати

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