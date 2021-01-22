Болотников: У Коломойского нет шансов в клубе Карпаты Львов

Сергей Болотников, директор по стратегическому развитию львовских " Карпат ", которые занимают последнее место в группе А Второй лиги, ответил на вопрос об амбициях другого совладельца (сам Болотников работает с Олегом Смалийчуком), по слухам это бизнесмен Игорь Коломойский, по поводу действующего клуба.

Олег Смалийчук вместе с менеджментом, в частности Болотниковым, летом собирается оставить юридическое лицо "Карпаты" Львов и создать обновленный клуб на базе "Карпаты" Галич.