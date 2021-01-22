  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Ассистент Альтмана в сборной Молдовы возглавит команду Второй лиги
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ассистент Альтмана в сборной Молдовы возглавит команду Второй лиги

Вторая лига
(1 голосов)

Раньше тренировал вратарей

Ассистент Альтмана в сборной Молдовы возглавит команду Второй лиги
Новина українською

26 января футболистам винницкой "Нивы" после возвращения из отпуска будет представлен новый главный тренер. Им станет Владимир Цыткин - воспитанник киевского "Динамо".

Он с незначительными перерывами уже работал в "Ниве", отвечал за подготовку вратарей. Также он известен тем, что был тренером сборных Украины различных возрастных групп, а в последнее время помогал Семену Альтману в сборной Mолдовы.

Читайте такжеУ винницкой Нивы новый президент. 27-летний экс-игрок клуба

Ассистентом Цыткина в "Ниве" будет Валентин Вишталюк.

По итогам осенней части чемпионата Украины в группе "А" Второй лиги винницкая "Нива" занимает 12 место с 6 очками.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Семен Альтман Вторая лига Владимир Цыткин Нива (Винница) тренер Валентин Вишталюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...