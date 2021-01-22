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Ассистент Альтмана в сборной Молдовы возглавит команду Второй лиги
Раньше тренировал вратарей
26 января футболистам винницкой "
Он с незначительными перерывами уже работал в "Ниве", отвечал за подготовку вратарей. Также он известен тем, что был тренером сборных Украины различных возрастных групп, а в последнее время помогал Семену Альтману в сборной Mолдовы.
Ассистентом Цыткина в "Ниве" будет Валентин Вишталюк.
По итогам осенней части чемпионата Украины в группе "А" Второй лиги винницкая "Нива" занимает 12 место с 6 очками.
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