Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-нападающий Волыни Сикорский перейдет в харьковский клуб Второй лиги
По крайней мере на полгода
32-летний форвард Игорь Сикорский стал игроком "
В Харькове 32-летний форвард будет выступать как минимум до конца сезона.
В первой части сезона Сикорский забил 4 гола в 10 матчах за "Волынь". Также он успел сыграть в 2 матчах за "Черноморец".
Раньше Сикорский выступал за "Зарю", алчевскую "Сталь", "Гелиос", "Николаев", "Верес", "Горняк-Спорт", латвийский "Даугавпилс" и "Агробизнес".
"Металл" лидирует в группе Б Второй лиги с 29 очками после 11 сыгранных матчей. В осенней части чемпионата харьковская команда не потерпела ни одного поражения.
Популярное сейчас
- Эдегор на пути в лондонский Арсенал. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Коуч Гента: Гол Яремчука - это уровень Ибрагимовича
- Провал Ливерпуля, первая победа Динамо на сборах, Шахтер едва не проиграл Леху. Главные новости за 21 января
- Не по спортивному принципу. Болотников объяснил, как львовские Карпаты попадут в Первую лигу
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО