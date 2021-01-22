Экс-нападающий Волыни Сикорский перейдет в харьковский клуб Второй лиги

32-летний форвард Игорь Сикорский стал игроком " Металла ", сообщает Sport Arena.

В Харькове 32-летний форвард будет выступать как минимум до конца сезона.

В первой части сезона Сикорский забил 4 гола в 10 матчах за "Волынь". Также он успел сыграть в 2 матчах за "Черноморец".

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Раньше Сикорский выступал за "Зарю", алчевскую "Сталь", "Гелиос", "Николаев", "Верес", "Горняк-Спорт", латвийский "Даугавпилс" и "Агробизнес".

"Металл" лидирует в группе Б Второй лиги с 29 очками после 11 сыгранных матчей. В осенней части чемпионата харьковская команда не потерпела ни одного поражения.