  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Экс-нападающий Волыни Сикорский перейдет в харьковский клуб Второй лиги
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-нападающий Волыни Сикорский перейдет в харьковский клуб Второй лиги

Вторая лига
(1 голосов)

По крайней мере на полгода

Экс-нападающий Волыни Сикорский перейдет в харьковский клуб Второй лиги
Новина українською

32-летний форвард Игорь Сикорский стал игроком "Металла", сообщает Sport Arena.

В Харькове 32-летний форвард будет выступать как минимум до конца сезона.

В первой части сезона Сикорский забил 4 гола в 10 матчах за "Волынь". Также он успел сыграть в 2 матчах за "Черноморец".

Читайте такжеВолынь огласила планы на межсезонье и попрощалась с шестью игроками

Раньше Сикорский выступал за "Зарю", алчевскую "Сталь", "Гелиос", "Николаев", "Верес", "Горняк-Спорт", латвийский "Даугавпилс" и "Агробизнес".

"Металл" лидирует в группе Б Второй лиги с 29 очками после 11 сыгранных матчей. В осенней части чемпионата харьковская команда не потерпела ни одного поражения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Вторая лига Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport arena

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...