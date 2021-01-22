В Карпатах убеждены, что лучший игрок команды не найдет себе новый клуб

Директор по стратегическому развитию львовских " Карпат " Сергей Болотников рассказал о лучших, по его мнению, игроках команды во Второй лиге в первой половине сезона.

По его словам, это вратарь Валентин Горох, защитники Владислав Мудрик, Олег Береза, нападающий Роман Лисовык и полузащитник Орест Панчишин.

По моему мнению, Орест был лучшим в первой половине сезона. Почему он ушел? У него закончился контракт, мы не могли его удержать. Где-то его можно понять, перспективы слабые именно в этой команде, она на дне Второй лиги.