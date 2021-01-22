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В Карпатах убеждены, что лучший игрок команды не найдет себе новый клуб
Эгоисты или реалисты?
Директор по стратегическому развитию львовских "
По его словам, это вратарь Валентин Горох, защитники Владислав Мудрик, Олег Береза, нападающий Роман Лисовык и полузащитник Орест Панчишин.
По моему мнению, Орест был лучшим в первой половине сезона. Почему он ушел? У него закончился контракт, мы не могли его удержать. Где-то его можно понять, перспективы слабые именно в этой команде, она на дне Второй лиги.
Но компенсация в Ореста Панчишина достаточно высока. Я сомневаюсь, что найдутся клубы, которые будут готовы заплатить ее. Поэтому Орест рискует просидеть дома окончание сезона, потому что не сможет найти клуб.
По моему мнению, ему следовало продлить контракт до конца сезона, иметь игровую практику, играть во взрослом футболе, набивать шишки, возможно, оказаться впоследствии в обновленных "Карпатах" и за это время параллельно искать новый клуб, если не сложится с "Карпатами". Жаль, что он так не поступил. Во всех остальных игроков контракты заканчиваются позже, поэтому надеюсь, что больше никто не уйдет.
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