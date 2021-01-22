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Облсовет Черновцов обещает финансово поддерживать Буковину и в 2021 году
Не меньше, чем в 2020
"Буковина" получит финансовую поддержку на 2021 год со стороны Черновицкого областного и районного советов.
Так, новый глава областного совета Черновцов Алексей Бойко заявил, что финансирование на новый календарный год для "Буковины" будет не меньшим, чем в 2020 году.
"Я хочу детально разобраться с проблемами функционирования "Буковины". В ближайшее время отработаем возможные источники финансирования клуба на 2021 год. Обещаю найти механизмы решения насущных вопросов и гарантирую, что ФСК "Буковина" получит финансовую поддержку из областного бюджета в размере не меньшем, чем в 2020 году", — сообщил Бойко.
Напомним, что в нынешнем сезоне
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