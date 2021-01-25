  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Красноперов возглавил команду Второй лиги
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красноперов возглавил команду Второй лиги

Вторая лига
(1 голосов)

Нового тренера уже представили игрокам

Красноперов возглавил команду Второй лиги
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Олег Красноперов стал новым тренером мариупольского "Яруда", сообщает источник.

Ранее Красноперов работал с командами разных возрастов в "Ворскле".

Нового тренера уже представили игрокам. Перед наставником поставлена задача сохранить прописку во Второй лиге.

Напомним, что после осенней части сезона "Яруд" находится на 12 позиции в группе "Б", набрав пять очков и имея два матча в запасе.

Олег Красноперов будучи игроком выступал за "Ильичевец", "Ворсклу", с которой выигрывал Кубок Украины в 2009-м, а также "Металлист", в составе которого выигрывал серебро и бронзу УПЛ. В период с 2008-го по 2010-й сыграл три матча за сборную Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Красноперов Яруд (Мариуполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...