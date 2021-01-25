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Красноперов возглавил команду Второй лиги
Нового тренера уже представили игрокам
Экс-игрок сборной Украины Олег Красноперов стал новым тренером мариупольского "Яруда", сообщает источник.
Ранее Красноперов работал с командами разных возрастов в "Ворскле".
Нового тренера уже представили игрокам. Перед наставником поставлена задача сохранить прописку во Второй лиге.
Напомним, что после осенней части сезона "Яруд" находится на 12 позиции в группе "Б", набрав пять очков и имея два матча в запасе.
Олег Красноперов будучи игроком выступал за "Ильичевец", "Ворсклу", с которой выигрывал Кубок Украины в 2009-м, а также "Металлист", в составе которого выигрывал серебро и бронзу УПЛ. В период с 2008-го по 2010-й сыграл три матча за сборную Украины.
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