Красноперов возглавил команду Второй лиги

Экс-игрок сборной Украины Олег Красноперов стал новым тренером мариупольского "Яруда", сообщает источник.

Ранее Красноперов работал с командами разных возрастов в "Ворскле".

Нового тренера уже представили игрокам. Перед наставником поставлена задача сохранить прописку во Второй лиге.

Напомним, что после осенней части сезона "Яруд" находится на 12 позиции в группе "Б", набрав пять очков и имея два матча в запасе.

Олег Красноперов будучи игроком выступал за "Ильичевец", "Ворсклу", с которой выигрывал Кубок Украины в 2009-м, а также "Металлист", в составе которого выигрывал серебро и бронзу УПЛ. В период с 2008-го по 2010-й сыграл три матча за сборную Украины.