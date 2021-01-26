Александр Кучер: Состав Металла строился на взаимном доверии - Красникова давно все знают

Главный тренер лидера Второй лиги харьковского "Металла" - Александр Кучер - подвел итоги выступления команды в осенней части сезона и рассказал о планах подготовки ко второму кругу чемпионата.

- Цель "Металла" - выход в Первую лигу. Не зря вы собрали хорошую команду, есть игроки, поигравшие в Премьер-лиге: Федорив, Пико, Люлька, Нехтий, Фомин, Папа Гуйе, Танчик, Поступаленко. С таким подбором футболистов можно ставить высокие цели.

- Давайте не будем забегать наперёд - нашей команде предстоит сыграть ещё много матчей во второй части сезона. Команды, идущие за нами, имеют в запасе матчи, да и вообще - борьба предстоит серьезная, поэтому выводы можно будет делать только по окончании сезона.

- Наверняка, вы не можете быть недовольным выступлением команды в осенней части сезона. Занимаете первое место, ни одного поражения, больше всех забито (26 мячей) и пропущено лишь два. Если бы не две ничьи, можно было бы считать результат идеальным.

- Могу сказать, что, несмотря на две ничьи в первой части сезона, команда выглядела достойно. В той же игре против "Энергии" должны были побеждать, но не хватило времени в концовке. Буквально за пять минут до финального свистка остались вдевятером. Сначала у нас было удаление, следом защитник получил травму, а поскольку замен уже не было, пришлось заканчивать матч, имея на двух футболистов меньше.

В противостоянии с "Кривбассом" мы имели свои моменты, забили, на мой взгляд, чистый мяч, который арбитры не засчитали. Также судейская бригада не назначила пенальти в ворота хозяев. Набери мы в этих играх шесть очков вместо двух, то можно было бы говорить о серьезном преимуществе. А так все еще впереди.

- Не надо волноваться. С вашим составом задача выполнима. Как комплектовалась команда?

- Позвонили ребятам, пригласили, поговорили и в итоге все изъявили желания остаться в ФК "Металл". Все строилось на контактах и взаимном доверии. Ведь Алексеевича (Евгения Красникова) давно все знают, его слову верят - он никогда не подведет.

- Как оцените уровень Второй лиги?

- Многие команды закрываются в обороне, но зато бьются, самоотдача на высоком уровне до последней минуты. Поэтому приходится постоянно решать задачу, как преодолеть насыщенную оборону. Мы начали собирать команду буквально за три недели до старта чемпионата, на первых порах была небольшая не сыгранность, но затем с каждой игрой ребята чувствовали друг друга лучше.

- Александр, вы числитесь в заявке команды как игрок, но ни разу не вышли на поле. Не было ли желания надеть футболку "Металла"?

- Как я уже сказал, перед началом чемпионата все делалось быстро, команда только формировалась, поэтому на всякий случай заявили и меня. Но сейчас я отзаявлен, да и игровой тонус уже потерян (смеется).

- Все у вас хорошо, но пока нет собственной инфраструктуры.

- На данный момент мы все арендуем. Тренируемся на "Новой Баварии", а играем на стадионе "Солнечный", который, кстати, использует национальная сборная Украины, когда приезжает играть в Харьков. Там же на территории есть гостиница, куда команда заезжает перед играми.

- У вас есть первые приобретения в этом году.

- На сегодня можно говорить о подписании нападающего Сикорского из "Волыни" и Подлепенеца из запорожского "Металлурга".

- Когда команда выходит из отпуска?

- Собираемся 1-го февраля. Первый этап подготовки проведём дома. Также запланирован зарубежный сбор в Турции, куда мы отправимся, предположительно, 1-го марта.