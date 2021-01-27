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Игрок Мехелена стал патроном львовских Карпат

Вторая лига
(1 голосов)

Он принял участие в челлендже клуба

Игрок Мехелена стал патроном львовских Карпат
Новина українською

Полузащитник "Селтика", Марьян Швед, который сейчас выступает на правах аренды в "Мехелене", поддержал львовских "Карпат".

Воспитанник клуба со Львова принял участие в челлендже #ЯПатронКарпат и поддержал львовян.

Фамилию каждого, кто станет патроном "Карпат" до 1 февраля, руководство клуба использует в дизайне игровой форме в следующим сезоне.

Напомним, что "Карпаты" закончили разработку новой "бело-зеленой" экипировки на следующий сезон.И на выбор болельщикам представили форму с горизонтальными и вертикальными полосками. Однако, принять участие в голосовании смогут только патроны "Карпат" – те, кто которые задонатили не менее 6 евро.

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В статье: Карпаты (Львов) Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Источник:
Карпаты

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