  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Карпаты продали 18-летнего воспитанника клуба в Зарю
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты продали 18-летнего воспитанника клуба в Зарю

Вторая лига
(1 голосов)

Максим Хлань вернулся в УПЛ

Карпаты продали 18-летнего воспитанника клуба в Зарю
Новина українською

Львовские "Карпаты" провернули первый трансфер в 2021 году.

Воспитанник львовского клуба Максим Хлань, которому сегодня исполнилось 18 лет, стал игроком луганской "Зари".

Сумма трансфера не называется, но при этом сообщается, что "Карпаты" дополнительно получат процент от следующей продажи футболиста из "Зари" в третий клуб.

Отметим, что Хлань вызывался в юношескую сборную Украины U-19. В прошлом сезоне сыграл 1 матч в УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Карпаты (Львов) Максим Хлань
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Карпаты

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...