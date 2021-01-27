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Карпаты продали 18-летнего воспитанника клуба в Зарю
Максим Хлань вернулся в УПЛ
Львовские "
Воспитанник львовского клуба Максим Хлань, которому сегодня исполнилось 18 лет, стал игроком луганской "Зари".
Сумма трансфера не называется, но при этом сообщается, что "Карпаты" дополнительно получат процент от следующей продажи футболиста из "Зари" в третий клуб.
Отметим, что Хлань вызывался в юношескую сборную Украины U-19. В прошлом сезоне сыграл 1 матч в УПЛ.
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Источник:ФК Карпаты
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