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Ящишин: Переход Хланя из Карпат в Зарю - рекордный трансфер в истории Второй лиги

Вторая лига
(1 голосов)

В львовском клубе потирают руки

Ящишин: Переход Хланя из Карпат в Зарю - рекордный трансфер в истории Второй лиги
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин прокомментировал трансфер воспитанника клуба Максима Хланя в "Зарю".

"Мы искренне желаем нашему воспитаннику удачи в новом клубе, надеемся, он проявит себя как можно лучше. А если что-то не сложится, Максим всегда сможет вернуться в "Карпаты".

В отличие от многих других игроков, которые просто покинули клуб в трудный период, Хлань повел себя адекватно и помог нам заработать неплохие деньги - по моей информации, это рекордный трансфер в истории Второй лиги. Поэтому будем надеяться, что Максим сможет добиться максимальных результатов и полностью реализовать свой талант", - сказал Ящишин.

Отметим, что сумма трансфера Хланя не называется, но при этом сообщается, что "Карпаты" дополнительно получат процент от следующей продажи футболиста из "Зари" в третий клуб.

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В статье: Заря (Луганск) Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин Максим Хлань
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (1)
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LAZ E183 (Рига)
27.01.2021 в 20:12
Він гратиме там в u21 в кращому вигляді. Скрипник має кістяк з максимум 16 гравців, і 18-річний в першій команді ігрової практики навряд чи матиме. Тому, краще б вихованці ФК "Карпати" (Львів) приносили користь, в першу чергу, рідній команді. Але чи вони там потрібні?
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