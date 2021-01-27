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Ящишин: Переход Хланя из Карпат в Зарю - рекордный трансфер в истории Второй лиги
В львовском клубе потирают руки
Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин прокомментировал
"Мы искренне желаем нашему воспитаннику удачи в новом клубе, надеемся, он проявит себя как можно лучше. А если что-то не сложится, Максим всегда сможет вернуться в "Карпаты".
В отличие от многих других игроков, которые просто покинули клуб в трудный период, Хлань повел себя адекватно и помог нам заработать неплохие деньги - по моей информации, это рекордный трансфер в истории Второй лиги. Поэтому будем надеяться, что Максим сможет добиться максимальных результатов и полностью реализовать свой талант", - сказал Ящишин.
Отметим, что сумма трансфера Хланя не называется, но при этом сообщается, что "Карпаты" дополнительно получат процент от следующей продажи футболиста из "Зари" в третий клуб.
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