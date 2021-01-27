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Кривбасс просматривает воспитанника Барселоны
Элла Кен может вернуться в Украину
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Футболист находится в тренировочном лагере команды, намереваясь убедить тренерский штаб.
В Украине Элла известен по выступлениям в "Ингульце" и "Карпатах". Последним клубом камерунца был узбекский "Машал". Transfermarkt оценивает Элла в 100,000 евро.
Также отметим, что ивуариец является воспитанником "Барселоны", где играл за юношеские команды.
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Источник:Фейсбук-страница Кривбасса
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