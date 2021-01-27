Кривбасс просматривает воспитанника Барселоны

" Кривбасс " просматривает 27-летнего камерунского полузащитника Кена Элла.

Футболист находится в тренировочном лагере команды, намереваясь убедить тренерский штаб.

В Украине Элла известен по выступлениям в "Ингульце" и "Карпатах". Последним клубом камерунца был узбекский "Машал". Transfermarkt оценивает Элла в 100,000 евро.

Также отметим, что ивуариец является воспитанником "Барселоны", где играл за юношеские команды.