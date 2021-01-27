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Кривбасс просматривает воспитанника Барселоны

Вторая лига
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Элла Кен может вернуться в Украину

Кривбасс просматривает воспитанника Барселоны
Новина українською

"Кривбасс" просматривает 27-летнего камерунского полузащитника Кена Элла.

Футболист находится в тренировочном лагере команды, намереваясь убедить тренерский штаб.

В Украине Элла известен по выступлениям в "Ингульце" и "Карпатах". Последним клубом камерунца был узбекский "Машал". Transfermarkt оценивает Элла в 100,000 евро.

Также отметим, что ивуариец является воспитанником "Барселоны", где играл за юношеские команды.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Элла Кен
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