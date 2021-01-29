Карпаты Галич намерены подписать нападающего из Львова и Игоря Худобьяка

Клуб Второй лиги " Карпаты " (Галич) бороться за выход в Первую и ищет усиление состава в линию нападения.

В частности, для этого клуба после годичного перерыва решил вернуться в большой футбол нападающий Игорь Худобьяк, который выступал за "Динамо-2", "Севастополь", "Говерлу" и "Прикарпатье".

Сейчас 33-летний Худобьяк находится на просмотре галицких "Карпат".

Читайте также Худобьяк продолжит карьеру на Кипре - СМИ

Также в лагере "Карпаты" Галич находится другой форвард Игорь Карпенко, который выступал за львовские "Карпаты" и луцкую "Волынь". Осенью он восстанавливался после травмы.

После осенней части сезона ФК "Карпаты" Галич занимает пятое место в группе «А» второй лиги, набрав 20 очков.

Напомним, что в украинском футболе есть два Игорь Худобьяк - 35-летний полузащитник, выступавший в клубе Карпаты в 2005-2017 годах и 33-летний нападающий, которого хочет подписать команда из города Галич.