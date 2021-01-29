Красноперов: Я надеюсь, что сумею вывести Яруд на новый уровень развития

Новый главный тренер мариупольского "Яруда" Олег Краснопёров рассказал о своем назначении.

- Я здесь родился, начинал свою игровую карьеру. Всегда приятно возвращаться в родной город. Сейчас меня переполняют только положительные эмоции. С большим желанием начал свою работу в ФК "Яруд". Надеюсь, что удастся вывести команду на новый уровень в своем развитии.

- Как происходило назначение? Почему вас обратили внимание руководители "Яруд"?

- Этот вопрос лучше адресовать руководителям клуба. Наверное, руководство пожелало изменений. Со мной связались, предложили работу и я почти сразу согласился.

Александр Ярошенко длительное время работает в Мариуполе, он очень любит футбол. Мог видеть мою игру, еще когда выступал на профессиональном уровне. Думаю, что президент "Яруд" провел подготовительную работу, опросил знакомых по моих человеческих качеств. Счастлив, что выбрали именно меня. Сделаю все возможное, чтобы не подвести президента и клуб в целом.

-Для вас это первый опыт самостоятельной работы с профессиональными футболистами. С чего начали?

- Приехал за два дня до моего официального назначения, которое состоялось 25 января. С президентом клуба осмотрел инфраструктуру. В арендованном спортивном комплексе "Портовик" созданы хорошие условия для игроков. После представления сразу поехал на тренировку. Пока у нас происходит процесс знакомства с футболистами. Не имею претензий к своим подопечным, ведь они на тренировках выкладываются на максимум. Главное, чтобы у футболистов было желание прогрессировать, тогда и результат будет.

- Говорили с предыдущим тренером Киликевич? Какова его судьба в команде?

- Планирую пообщаться с бывшим тренером команды. Владимир Киликевич работал с "Яруд", хорошо знает всех игроков. Думаю, что вскоре эта встреча состоится, ведь она важна.

Сейчас моим помощником будет Артур Мясников, который является капитаном команды и может рассказать о функциональных и психологические особенности каждого игрока.