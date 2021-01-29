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Олег Краснопёров: Видно, что в Мариуполе интересуются Ярудом

Вторая лига
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Клуб развивается и не стоит на месте

Олег Краснопёров: Видно, что в Мариуполе интересуются Ярудом
Новина українською

Главный тренер мариупольского "Руда" Олег Краснопёров высказал свое мнение об уровне Второй лиги УПЛ и назвал задачи, которые поставил перед собой.

- Просматривал матчи "Яруд" с сильными соперниками. С нашей группе нужно выделить харьковский "Металл". Там много опытных игроков, которых тренирует специалист с опытом игры на высшем уровне. У "Металла" амбициозное руководство, которое знает в футболе. Команды из первой шестерки имеют гораздо лучшие условия, чем в клубах, которые занимают места внизу таблицы. Надеюсь, что наш клуб сможет выйти на такой уровень.

У президента нашего клуба также есть свои амбиции. "Яруд" - молодой клуб, который развивается и не стоит на месте. Александр Ярошенко хочет, чтобы команда побеждала в каждом матче. Заметно, что в Мариуполе есть интерес к "Яруд".

- Какие задачи ставите перед собой лично на весеннюю часть сезона?

- Главная задача - находиться как можно дальше от зоны вылета. Хочется, чтобы ребята выходили на игру и получали удовольствие от футбола. Если демонстрировать привлекательный футбол, то результат придет. Важно создать боеспособный коллектив, который сможет прогрессировать.

Напомним, что в турнирной таблице Второй лиги УПЛ "Яруд" находится на 12-м месте, набрав 5 баллов. Харьковский "Металл" на 1-м месте с 29 очками.

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В статье: Олег Красноперов Вторая лига Яруд (Мариуполь)
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Источник:
ПФЛ

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