Команда Второй лиги проведет сбор в Турции

Футбольный клуб "Карпаты" с Галича приступил к подготовке ко второй части сезона.

30 января "прикарпатцы" проведут спарринг с тернопольской "Нивой", а 17 февраля улетят на сбор в Турцию. Скорее всего, именно на этом этапе подготовки приедет и несколько легионеров.

Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблицы группы А Второй лиги УПЛ "Карпаты" (Галич) занимают 5-е место.