Вторая лига
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Команда Второй лиги проведет сбор в Турции
Игроки улетят 17 февраля
Футбольный клуб "Карпаты" с Галича приступил к подготовке ко второй части сезона.
30 января "прикарпатцы" проведут спарринг с тернопольской "Нивой", а 17 февраля улетят на сбор в Турцию. Скорее всего, именно на этом этапе подготовки приедет и несколько легионеров.
Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблицы группы А Второй лиги УПЛ "Карпаты" (Галич) занимают 5-е место.
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Источник:Meta-ratings
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