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Команда Второй лиги проведет сбор в Турции

Вторая лига
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Игроки улетят 17 февраля

Команда Второй лиги проведет сбор в Турции
Новина українською

Футбольный клуб "Карпаты" с Галича приступил к подготовке ко второй части сезона.

30 января "прикарпатцы" проведут спарринг с тернопольской "Нивой", а 17 февраля улетят на сбор в Турцию. Скорее всего, именно на этом этапе подготовки приедет и несколько легионеров.

Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблицы группы А Второй лиги УПЛ "Карпаты" (Галич) занимают 5-е место.

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В статье: Нива (Тернополь) Карпаты (Галич)
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