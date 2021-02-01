Команда Второй лиги из Хмельницкой области проведет сборы в Киеве

Один из лидеров группы А Второй лиги - "Эпицентр" проведет подготовку к весенней части сезона в Киеве с 4 по 18 февраля.

Главный тренер Игорь Бадло придерживается мнения, что в столице легче будет найти достойных спарринг-партнеров.

Также сообщается, что клуб ищет усиление в линию полузащиты и на позицию форварда.

До отъезда в Киев подоляне собираются заключить контракты с защитниками Евгением Захарченко и Егором Смирновым, имеющих опыт выступлений в Первой лиге. Также "Эпицентр" сосредоточен на усилении атакующего звена. На просмотр в столицу должны приехать плеймейкер и нападающий и если они произведут впечатление на тренерский штаб, то предложат узаконить с клубом отношения.

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Напомним, что после киевского этапа подготовки, 24 февраля "Эпицентр" планирует улететь на сбор в Турцию. По итогам осенней части сезона во Второй лиге (группа А) "Эпицентр занимает третье место с 24 очками.