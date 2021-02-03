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Тарас Михалик устроился тренером в команде Второй лиги
Отправляется во Львов
В составе "
В прошлом сезоне он выступал за "Волынь", провел 21 поединок в Первой лиге чемпионата Украины. Карьера Тараса продолжалась с 2002 по 2020 год. За это время воспитанник волынского футбола выступал в киевском ЦСКА, "Закарпатье", киевском "Динамо" (2006-2013), московском "Локомотиве" (2013-2019) и "Волыни" (2019-2020). Играл за молодежную и национальную (2006-2012) сборные Украины.
Футболисты "Волыни-2" 1 февраля приступили к своему зимнему сбору и уже готовятся к весенней части Второй лиги чемпионата Украины.
Молодежный состав заявился на Мемориал Эрнеста Юста, что в течение двух месяцев будет проходить во Львове и Винниках. Первая игра "Волыни-2" на этом турнире запланирована на 6 февраля.
Напомним, что "Волынь-2" по итогам "осенней" части чемпионата во Второй лиге (группа А) занимает 8 место в турнирной таблице из 13 команд.
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