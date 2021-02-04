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Главный тренер Буковины покинул команду
Команду ждут кадровые изменения
Весеннюю часть сезона "Буковина" начнет с новым главным тренером.
Как пишет Meta-ratings.com.ua, главный тренер "Буковины" Степан Mаковейчук принял решение покинуть свой пост. Он находился у руля команды 1,5 года, а раньше на протяжении нескольких сезонов был капитаном буковинцев.
По имеющейся информации президент ФК "Буковина" Вадим Заяц также собирался уйти в отставку.
Напомним, что "Буковина" - единственная команда группы "А" Второй лиги, которая еще не начинала подготовку к весенней части чемпионата Украины.
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