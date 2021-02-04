Металл подписал Сикорского и просматривает Недолю

1 февраля харьковский " Металл " вышел из отпуска и начал подготовку к весенней части сезона.

Наряду с футболистами, игравшими в Харькове осенью, к тренировкам с командой приступили подписавшие контракты с клубом полузащитник Евгений Подлепенец (экс-"Металлург") и нападающий Игорь Сикорский (экс-"Волынь"), а также несколько потенциальных новичков.

При этом клуб продолжает работу на трансферном рынке. Одним из тех, кто прибыл в Харьков на просмотр, стал опорный хавбек Артем Недоля.

27-летний воспитанник киевского футбола за время своей карьеры поиграл за такие клубы, как "Севастополь", "Олимпик", "Полтава", "Сумы", "Полесье", "Кремень" и "Львов", который он покинул летом прошлого года. В нынешнем сезоне Недоля не был заигран ни за одну команду (хотя в августе проходил смотрины в "Волыни").