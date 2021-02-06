Карпаты Галич подписали бывшего подопечного Кварцяного

"Карпаты" Галич объявили о подписании нападающего Виктора Хомченко на своей странице в Фейсбук.

Последним клубом форварда была луцкая "Волынь", за которую он выступал с сентября прошлого года. В январе он получил статус свободного агента и смог присоединиться к галичанам.

Хомченко в 2015-2017 гг. также выступал за "Волынь". Тогда под руководством Виталия Кварцяного он провел 25 матчей. Также он был игроком львовских "Карпат" и "Руха", "Горняка-Спорт" с Горишнех Плавнив.

Условия контракта между сторонами не сообщаются. Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 100 тыс евро.