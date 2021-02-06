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Карпаты Галич подписали бывшего подопечного Кварцяного

Вторая лига
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Усиление для галичан

Карпаты Галич подписали бывшего подопечного Кварцяного
Новина українською

"Карпаты" Галич объявили о подписании нападающего Виктора Хомченко на своей странице в Фейсбук.

Последним клубом форварда была луцкая "Волынь", за которую он выступал с сентября прошлого года. В январе он получил статус свободного агента и смог присоединиться к галичанам.

Хомченко в 2015-2017 гг. также выступал за "Волынь". Тогда под руководством Виталия Кварцяного он провел 25 матчей. Также он был игроком львовских "Карпат" и "Руха", "Горняка-Спорт" с Горишнех Плавнив.

Условия контракта между сторонами не сообщаются. Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 100 тыс евро.

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В статье: Виталий Кварцяный Виктор Хомченко Карпаты (Галич)
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Источник:
Карпати Галич

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