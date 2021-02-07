Кривбасс подписал по футболисту в каждую линию

Криворожский ФК "Кривбасс" представил новичков. Ряды команды из Второй лиги Украины пополнили защитник Дмитрий Фатеев, полузащитник Алексей Збунь и форвард Ярослав Квасов.

Спортивный директор ФК "Кривбасс Константин Фролов прокомментировал подписание новых футболистов.

- Отслеживали выступления ребят, провели работу по их подписанию. Определились, прежде всего, по нашим проблемным позициям. Проанализировали индивидуальные качества каждого из новичков и остановились на том, что они смогут усилить "Кривбасс" и принесут команде пользу. Надеемся, что игроки смогут реализовать себя в нашем клубе в полном объеме, и все вместе мы будем двигаться только вперед.

- Планируются ли еще подписания до начала сезона?

- Команда 7 февраля улетает в Турцию, и там наша задача - наигрыши состава. Возможно, точечное усиление: один или два. А в целом ФК "Кривбасс" на данный момент укомплектован.

- До отлета в Турцию с главной командой отправляются четыре воспитанника академии "Горняк". Расскажите, почему выбор пал именно на Левичева, Матка Козака и Николашина?

- Наша стратегия - развитие молодежи и привлечения ее к взрослой команды. Это наше будущее. Без молодых футболистов ни один клуб не может полноценно развиваться. Поэтому мы определились на ведущих исполнителях "Горняка" U-19. Подключаем их к работе. Надеемся, они проявят себя и покажут с лучшей стороны. И смогут составить конкуренцию более опытным футболистам.