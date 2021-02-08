Команда Второй лиги сменит тренера и руководство

В футбольном клубе "Никополь" сменится директорат и появится новый тренерский штаб, сообщает Meta-ratings.

По информации источника, команду уже покинул главный тренер Евгений Яровенко, которого назначили в конце декабря 2020-го.

В ближайшее время будет известно имя нового наставника. Сейчас фуболисты находятся дома, но соберутся после назначения нового главного тренера.

Напомним, что "Никополь" находится на 11-м месте в группе В Второй лиги, в активе клуба 5 очков.