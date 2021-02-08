Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда Второй лиги сменит тренера и руководство
Имя нового наставника будет известно в ближайшее время
В футбольном клубе "Никополь" сменится директорат и появится новый тренерский штаб, сообщает Meta-ratings.
По информации источника, команду уже покинул главный тренер Евгений Яровенко, которого назначили в конце декабря 2020-го.
В ближайшее время будет известно имя нового наставника. Сейчас фуболисты находятся дома, но соберутся после назначения нового главного тренера.
Напомним, что "Никополь" находится на 11-м месте в группе В Второй лиги, в активе клуба 5 очков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Meta-ratings
Популярное сейчас
- Ливерпуль повторил антирекорд Челси, который единолично держался 65 лет
- Зинченко получил пятую оценку из двух команд за матч против Ливерпуля
- Бетис - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
- Карпаты Галич подписали бывшего подопечного Кварцяного
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...