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Команда Второй лиги сменит тренера и руководство

Вторая лига
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Имя нового наставника будет известно в ближайшее время

Команда Второй лиги сменит тренера и руководство
Новина українською

В футбольном клубе "Никополь" сменится директорат и появится новый тренерский штаб, сообщает Meta-ratings.

По информации источника, команду уже покинул главный тренер Евгений Яровенко, которого назначили в конце декабря 2020-го.

В ближайшее время будет известно имя нового наставника. Сейчас фуболисты находятся дома, но соберутся после назначения нового главного тренера.

Напомним, что "Никополь" находится на 11-м месте в группе В Второй лиги, в активе клуба 5 очков.

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В статье: Евгений Яровенко ФК Никополь Никополь
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Источник:
Meta-ratings

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