Новый президент Нивы В не планирует зарабатывать на футболе и будет сам играть

Новый президент винницкой "Нивы" Артур Загорулько о том, кто ему будет помогать на начальной стадии с финансовыми вопросами, а также про планы в клубе.

- Вы женаты с Анной, дочерью известного винницкого бизнесмена, ексдепутата Винницкого облсовета Владимира Барцьося. Моим коллегам говорили, что тесть не является болельщиком, однако помогает клубу. Он будет "закрывать" большинство расходов по 8-10 млн грн, которые требует "Нива" в год?

- Да, тесть - не фанат футбола. О суммах, которые он якобы будет "закрывать", я слышу от других людей. Я об этом никогда не говорил. Отмечу, это не предвидится. Он мне помогает на начальной стадии, но в дальнейшем я финансовыми вопросами заниматься сам. Поэтому буду рассчитывать исключительно на собственные силы.

- Украинский футбол не является прибыльным. В большинстве клубов на него тратят средства амбициозные бизнесмены. Планируете зарабатывать за счет продажи молодых дарований, привлечение инвестиций от спонсоров, ставок на азиатских букмекерских платформах?

- Лично я не хочу зарабатывать на футболе. В нашей ситуации мы точно не можем рассчитывать на прибыль. Я хочу, если получится продавать футболистов, чтобы эти средства поступали на развитие детского спорта, команду U-19 и первой команды.

Также хочу напомнить, что клубу помогают областная и городская власти, за что я им очень благодарен. Фактически сейчас мы можем рассчитывать именно на их поддержку.

- Артур, как президент СФК "Нива", не планируете завязывать с футболом, ведь в 27-летнем возрасте многие нападающих только "раскрываются"?

- Я не готов оставлять выступления. Хочу играть, ведь я люблю футбол, более того, хочу, чтобы у нашей команды все получалось, поэтому постараюсь для этого на поле делать все возможное.

Напомним, что Артур Загорулько воспитанник "Шахтера", но в состав главной команды так и не пробился. Выступал в луганской "Заре", "Ильичёвце", полтавской "Ворскле", "Олимпике" и "Рухе". Также 27-летний Артур является футболистом "Нивы" - в первой части сезона он сыграл в 4 матчах.

В текущем сезоне группы А Второй лиги в турнирнной таблице "Нива" находится на 12-м месте.