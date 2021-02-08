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Запорожский Металлург подписал экс-защитника Александрии

Вторая лига
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Он перешел на правах свободного агента

Запорожский Металлург подписал экс-защитника Александрии
Новина українською

Защитник "Атырау" Сергей Басов официально стал игроком запорожского "Металлурга", сообщает Sports.kz.

34-летний украинец перешел в клуб на правах свободного агента. Отметим, что Басов на молодежном уровне уже выступал за "Металлург", однако шанса проявить себя в первой команде так и не получил. В Украине он играл за "Титан", "Звезду", "Буковину" и "Александрию".

В Казахстане Басов также играл за "Акжайы". На его счету 10 матчей и один забитый мяч.

Сайт Transfermarket оценивает футболиста в 200 тысяч евро.

Перед отъездом на сбор в Турцию запорожские футболисты проведут контрольные матчи с "Металлистом 1925" (12 февраля), "Ярудом"(16 февраля) и "Горняком-Спорт" (20 февраля). В Турции одним из спарринг-партнеров будет "Полесье". Этот поединок состоится 3 марта.

Напомним, что сейчас в таблице второй Лиги УПЛ запорожский "Металлург" находится на 3-м месте, набрав 20 баллов.

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В статье: Сергей Басов Атырау (Атырау) Акжайык (Уральск) Металлург (Запорожье)
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Источник:
Sports.kz

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