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Запорожский Металлург подписал экс-защитника Александрии
Он перешел на правах свободного агента
Защитник "Атырау" Сергей Басов официально стал игроком запорожского "Металлурга", сообщает Sports.kz.
34-летний украинец перешел в клуб на правах свободного агента. Отметим, что Басов на молодежном уровне уже выступал за "Металлург", однако шанса проявить себя в первой команде так и не получил. В Украине он играл за "Титан", "Звезду", "Буковину" и "Александрию".
В Казахстане Басов также играл за "Акжайы". На его счету 10 матчей и один забитый мяч.
Сайт Transfermarket оценивает футболиста в 200 тысяч евро.
Перед отъездом на сбор в Турцию запорожские футболисты проведут контрольные матчи с "Металлистом 1925" (12 февраля), "Ярудом"(16 февраля) и "Горняком-Спорт" (20 февраля). В Турции одним из спарринг-партнеров будет "Полесье". Этот поединок состоится 3 марта.
Напомним, что сейчас в таблице второй Лиги УПЛ запорожский "Металлург" находится на 3-м месте, набрав 20 баллов.
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