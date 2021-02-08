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Федецкий: Болотников – это показушный популист. О мистере Апельсине ничего не хочу говорить
Экс-защитник львовян не доверяет нынешнему руководству клуба
Экс-игрок "
"Болотников – это показушный популист. Несколько раз видел его передачи, мне вообще не нравится. Никакой симпатии не вызывает. Там он несколько постов забросил, то противно читать и слушать. Понимаете, складывается впечатление о человеке, когда ты его слышишь. А то, что он выбрасывает, то это дешевый популизм, который никто не воспринимает.
О мистере Апельсине даже ничего не хочу говорить. Именно с его приходом "Карпаты" пошли на дно. Сколько я с ним ни говорил, сколько ни пытался донести до него какие-то определенные нюансы.
Он, будучи агентом, стал руководителем "Карпат", а затем и владельцем. То, что делает он сейчас с командой, это я не понимаю. Я видел то, что происходило внутри, не только среди футболистов, но и в клубе, персонал команды, это просто катастрофа.
Никакого отношения нормального к людям не было, ни к ветеранам, ни к кому. То, что они сейчас вытворяют, это беспорядок, какая-то афера, непонятные схемы. Команду "Карпаты" Галич хотят перевести во Львов.
Насколько мне известно, Александр Шевченко – председатель Львовской ассоциации футбола, отказался от этого, потому что сразу понял, что это какая-то афера. Условно перевести "Милан" в Мадрид и назвать "Милан" Мадрид, а не "Реал" – это бред. Так же и там сейчас происходит.
Они готовятся к уничтожению такой марки как "Карпаты". Я другого не вижу. У них нет никаких перспектив, просто ноль", – сказал Федецкий.
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