  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Металл подписал Сикорского и Шопина
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металл подписал Сикорского и Шопина

Вторая лига
(1 голосов)

Харьковчане подписали двух игроков из Первой лиги

Металл подписал Сикорского и Шопина
Новина українською

Харьковский "Металл" объявил о подписании двух новичков.

Игроками харьковского клуба стали защитник Владимир Шопин и нападающий Игорь Сикорский.

Первый из них начнет выступления в "Металле" под номером 27, у второго на игровой форме будет значиться число 77.

До перехода в "Металл" оба футболиста защищали цвета клубов Первой лиги. 29-летний Шопин нынешний сезон начинал в "Горняке-Спорт" (10 игр), а последней командой 32-летнего Сикорского была "Волынь" (10 матчей, 4 гола).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Сикорский Владимир Шопин Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...