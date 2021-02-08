Металл подписал Сикорского и Шопина

Харьковский " Металл " объявил о подписании двух новичков.

Игроками харьковского клуба стали защитник Владимир Шопин и нападающий Игорь Сикорский.

Первый из них начнет выступления в "Металле" под номером 27, у второго на игровой форме будет значиться число 77.

До перехода в "Металл" оба футболиста защищали цвета клубов Первой лиги. 29-летний Шопин нынешний сезон начинал в "Горняке-Спорт" (10 игр), а последней командой 32-летнего Сикорского была "Волынь" (10 матчей, 4 гола).