Буковина запустила страницу клуба на платформе донатов Patreon

" Буковина " запустила свою страницу на международной платформе донатов Patreon.

Клуб предлагает всем желающим оформить ежемесячный платеж в размере 3, 6, 15, 30 или 100 евро.

При подписке 3 евро в месяц разместят имя и фамилию патрона на рекламном баннере на стадионе, бесплатный шарф с эмблемой клуба, скидка 10% на всю клубную атрибутику, первоочередное право узнавать главные новости клуба. Отмечается, что эти деньги пойдут на экипировку.

6 евро в месяц - скидка 25% на всю клубную атрибутику, право на участие в закрытых опросах по деятельности клуба, упоминание имени и фамилии патрона на официальном канале клуба в YouTube. Также действуют все вышеперечисленные бонусы для патронов за 3 евро. Деньги пойдут на реконструкцию поля.

15 евро в месяц - футболка "Буковины" с именем и фамилией патрона будет вручена лично президентом клуба, персональное фото с командой, именное место на трибуне стадиона, объявление имени и фамилии патрона во время домашних матчей, ежемесячный отчет о расходах клуба. Деньги пойдут на трансферы.

За 30 евро в месяц будет доступна одна поездка с командой в автобусе на выездной матч, а также вышеупомянутые бонусы. Эти деньги пойдут на брендированный клубный автобус.

Ну и при платеже 100 евро в месяц будет вручен футбольный мяч с автографами всей команды, возможность посещать тренировки команды, возможность зайти после матча поздравить команду с победой, также все вышеупомянутые бонусы. Эти деньги пойдут на строительство тренировочной базы.

Отметим, что по состоянию на 21:00 8 февраля у клуба есть уже 6 патронов с общим взносом 22 евро.