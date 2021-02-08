Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буковина запустила страницу клуба на платформе донатов Patreon
Поучаствовать в становлении клуба может каждый
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Клуб предлагает всем желающим оформить ежемесячный платеж в размере 3, 6, 15, 30 или 100 евро.
- При подписке 3 евро в месяц разместят имя и фамилию патрона на рекламном баннере на стадионе, бесплатный шарф с эмблемой клуба, скидка 10% на всю клубную атрибутику, первоочередное право узнавать главные новости клуба. Отмечается, что эти деньги пойдут на экипировку.
- 6 евро в месяц - скидка 25% на всю клубную атрибутику, право на участие в закрытых опросах по деятельности клуба, упоминание имени и фамилии патрона на официальном канале клуба в YouTube. Также действуют все вышеперечисленные бонусы для патронов за 3 евро. Деньги пойдут на реконструкцию поля.
- 15 евро в месяц - футболка "Буковины" с именем и фамилией патрона будет вручена лично президентом клуба, персональное фото с командой, именное место на трибуне стадиона, объявление имени и фамилии патрона во время домашних матчей, ежемесячный отчет о расходах клуба. Деньги пойдут на трансферы.
- За 30 евро в месяц будет доступна одна поездка с командой в автобусе на выездной матч, а также вышеупомянутые бонусы. Эти деньги пойдут на брендированный клубный автобус.
- Ну и при платеже 100 евро в месяц будет вручен футбольный мяч с автографами всей команды, возможность посещать тренировки команды, возможность зайти после матча поздравить команду с победой, также все вышеупомянутые бонусы. Эти деньги пойдут на строительство тренировочной базы.
Отметим, что по состоянию на 21:00 8 февраля у клуба есть уже 6 патронов с общим взносом 22 евро.
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Источник:patreon.com
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