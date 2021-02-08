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Спортдиректор Кривбасса: Проект перестройки стадиона Металлург нигде нельзя найти. Все засекречено

Вторая лига
(3 голосов)

Что и за какие деньги строят в Кривом Роге выяснить не удалось

Спортдиректор Кривбасса: Проект перестройки стадиона Металлург нигде нельзя найти. Все засекречено
Новина українською

Спортивный директор "Кривбасса" Тарас Стретович рассказал о перестройке стадиона "Металлург" в Кривом Роге.

"Сразу было понятно, что ремонт фасада разрушенного стадиона – это напрасная трата денег, отмывание средств. После выборов жители города обратили внимание на это народных депутатов, и они отреагировали.

Поехали на встречу к губернатору и рассказали, что глупо тратить на ремонт фасада, а дети и дальше не могут нормально заниматься. Поэтому губернатор принял решение прекратить реконструкцию.

Работы [по реконструкции] хотят сделать за полтора года, чтобы к августу в 2022-м стадион был готов. Как раз к началу нового сезона.

Проект никто не видит, его нигде нельзя найти. Все засекречено, мне только удается какую-то информацию получить через личные связи. А так в публичном пространстве ничего не вывешено. Паспорта объекта нет возле строительства.

Знаю, что будут разрушать полностью западную трибуну – там будет пресс-ложа, будут строиться два новых зала в подтрибунных помещениях. А восточная трибуна – там будет только второй этаж. По плану там хотят оставить основу, опорные стены", – сказал Стретович.

Напомним, что реконструировать арену поручил Президент Украины Владимир Зеленский. Стадион должен соответствовать всем критериям УПЛ и УАФ. На это потратят почти 733 млн грн.

В ходе реконструкции количество мест на арене сократится с 30 000 до 16 750.

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В статье: Кривой Рог. Стадион "Металлург" Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
08.02.2021 в 23:49
А может.....И ,вполне возможно,что это мыльная бульбашка...Вранье,как и все вокруг.
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oda1979 (Запорожье)
08.02.2021 в 22:59
Все засекречено, ноищнаю что.... это как?
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