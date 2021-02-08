Спортдиректор Кривбасса: Проект перестройки стадиона Металлург нигде нельзя найти. Все засекречено

Спортивный директор " Кривбасса " Тарас Стретович рассказал о перестройке стадиона "Металлург" в Кривом Роге.

"Сразу было понятно, что ремонт фасада разрушенного стадиона – это напрасная трата денег, отмывание средств. После выборов жители города обратили внимание на это народных депутатов, и они отреагировали.

Поехали на встречу к губернатору и рассказали, что глупо тратить на ремонт фасада, а дети и дальше не могут нормально заниматься. Поэтому губернатор принял решение прекратить реконструкцию.

Работы [по реконструкции] хотят сделать за полтора года, чтобы к августу в 2022-м стадион был готов. Как раз к началу нового сезона.

Проект никто не видит, его нигде нельзя найти. Все засекречено, мне только удается какую-то информацию получить через личные связи. А так в публичном пространстве ничего не вывешено. Паспорта объекта нет возле строительства.

Знаю, что будут разрушать полностью западную трибуну – там будет пресс-ложа, будут строиться два новых зала в подтрибунных помещениях. А восточная трибуна – там будет только второй этаж. По плану там хотят оставить основу, опорные стены", – сказал Стретович.

Напомним, что реконструировать арену поручил Президент Украины Владимир Зеленский. Стадион должен соответствовать всем критериям УПЛ и УАФ. На это потратят почти 733 млн грн.

В ходе реконструкции количество мест на арене сократится с 30 000 до 16 750.