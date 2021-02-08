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Спортивный функционер: Проект перестройки стадиона Металлург нигде нельзя найти. Все засекречено

Вторая лига
(5 голосов)

Что и за какие деньги строят в Кривом Роге выяснить не удалось

Спортивный функционер: Проект перестройки стадиона Металлург нигде нельзя найти. Все засекречено
Новина українською

Спортивный функционер Тарас Стретович рассказал о перестройке стадиона "Металлург" в Кривом Роге.

"Сразу было понятно, что ремонт фасада разрушенного стадиона – это напрасная трата денег, отмывание средств. После выборов жители города обратили внимание на это народных депутатов, и они отреагировали.

Поехали на встречу к губернатору и рассказали, что глупо тратить на ремонт фасада, а дети и дальше не могут нормально заниматься. Поэтому губернатор принял решение прекратить реконструкцию.

Работы [по реконструкции] хотят сделать за полтора года, чтобы к августу в 2022-м стадион был готов. Как раз к началу нового сезона.

Проект никто не видит, его нигде нельзя найти. Все засекречено, мне только удается какую-то информацию получить через личные связи. А так в публичном пространстве ничего не вывешено. Паспорта объекта нет возле строительства.

Знаю, что будут разрушать полностью западную трибуну – там будет пресс-ложа, будут строиться два новых зала в подтрибунных помещениях. А восточная трибуна – там будет только второй этаж. По плану там хотят оставить основу, опорные стены", – сказал Стретович.

Напомним, что реконструировать арену поручил Президент Украины Владимир Зеленский. Стадион должен соответствовать всем критериям УПЛ и УАФ. На это потратят почти 733 млн грн.

В ходе реконструкции количество мест на арене сократится с 30 000 до 16 750.

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В статье: Кривой Рог. Стадион "Металлург" Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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dazo23
09.02.2021 в 10:51
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.02.2021 в 10:24
У 2012 була корупція Зека, а зараз - Зе-корупція
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+2
0
Hanter44 (Baburka)
09.02.2021 в 12:51
Ты попутал года.Дальше была коррупция ПОТРОШЕНКО
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0
0
avatar
Evgenariys (Чернигов)
09.02.2021 в 09:09
йомайо, та за эти деньги можно построить чисто футбольный стадион хороший, тысяч на 20 и еще один легкоатлетический маленький с беговыми дорожками
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+2
0
viajador (с. Печихвости)
09.02.2021 в 08:42
16 750 місць за 26 мільйонів доларів це не занадто дорого, але це найвищий стандарт співвідношення ціна-якість.
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0
-2
Alex.696 (Немирів)
09.02.2021 в 07:14
Розпил бюджету в дії
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+4
0
Hanter44 (Baburka)
08.02.2021 в 23:49
А может.....И ,вполне возможно,что это мыльная бульбашка...Вранье,как и все вокруг.
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+3
-2
oda1979 (Запорожье)
08.02.2021 в 22:59
Все засекречено, ноищнаю что.... это как?
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+1
0


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