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Экс-игроки Динамо и Зари пополнили команду Второй лиги

Вторая лига
(2 голосов)

Для похода в Первую лигу

Экс-игроки Динамо и Зари пополнили команду Второй лиги
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ФК "Ужгород" подписал контракты с двумя новичками - Олегом Допилкой и Сергеем Майбородой.

Последним клубом Допилки был закарпатский "Минай", с которым он прошел путь от второй лиги в Премьер-лигу. До этого защитник успел поиграть за киевское "Динамо", криворожский "Кривбасс", "Севастополь", "Александрию", ужгородскую "Говерлу", кропивницкую "Звезду".

34-летний Олег Допилка является двукратным чемпионом Украины. Игрок выступал за юношескую и молодежку сборную Украины (играл на молодежном чемпионате мира), а также принял участие в двух матчах за национальную сборную.

Эмоции от перехода в "Ужгород" только положительные. Знаю практически весь коллектив. У нас сейчас происходит очень интересный тренировочный процесс. Хочется помочь команде повыситься в классе, - сказал Допилка.

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Последним клубом Сергея Майбороды был "Авангард" Краматорск, с которым он выступал в Первой лиге. Также нападающий имеет опыт выступления в Премьер-лиге: 23-летний Майборода играл за луганскую "Зарю", однажды видначившись.

Сергей заметил, что у него боевой настрой и выразил благодарность коллективу за доверие.

Буду отдавать все силы во время тренировок и в поединках, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей.

Оба новичка уже сыграли за "Ужгород" в товарищеских матчах.

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В статье: Олег Допилка ФК Ужгород Сергей Майборода Ужгород
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Источник:
ФК Ужгород

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