Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игроки Динамо и Зари пополнили команду Второй лиги
Для похода в Первую лигу
ФК "
Последним клубом Допилки был закарпатский "Минай", с которым он прошел путь от второй лиги в Премьер-лигу. До этого защитник успел поиграть за киевское "Динамо", криворожский "Кривбасс", "Севастополь", "Александрию", ужгородскую "Говерлу", кропивницкую "Звезду".
34-летний Олег Допилка является двукратным чемпионом Украины. Игрок выступал за юношескую и молодежку сборную Украины (играл на молодежном чемпионате мира), а также принял участие в двух матчах за национальную сборную.
Эмоции от перехода в "Ужгород" только положительные. Знаю практически весь коллектив. У нас сейчас происходит очень интересный тренировочный процесс. Хочется помочь команде повыситься в классе, - сказал Допилка.
Последним клубом Сергея Майбороды был "Авангард" Краматорск, с которым он выступал в Первой лиге. Также нападающий имеет опыт выступления в Премьер-лиге: 23-летний Майборода играл за луганскую "Зарю", однажды видначившись.
Сергей заметил, что у него боевой настрой и выразил благодарность коллективу за доверие.
Буду отдавать все силы во время тренировок и в поединках, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей.
Оба новичка уже сыграли за "Ужгород" в товарищеских матчах.
Популярное сейчас
- Румынский центрбэк, которого сватают в Динамо, отказал Ференцварошу
- Травма Ярмоленко, победа Реала и эпопея Селезнева. Главные новости от 9 февраля
- Ордец: За один сезон Луческу заработал для Динамо больше денег, чем другие тренеры за 10 лет
- Спортивный функционер: Проект перестройки стадиона Металлург нигде нельзя найти. Все засекречено
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО