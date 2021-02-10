Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металл попрощался с тремя полузащитниками
Еще один может уйти в аренду в Волынь
Харьковский "
Дмитрий Антонов (2 матча в осенней части чемпионата), Сэмюэль Мандей (1 игра) и Евгений Стрельцов (5 матчей) уже покинули команду.
Помимо этого, близок к уходу в аренду полузащитник Сергей Романов (6 игр в нынешнем сезоне Второй лиги). В настоящее время он находится на просмотре в "Волыни".
Отметим, что 11 февраля "Металл" проведет первый зимний спарринг. На базе "Металлиста" в Высоком "желто-синие" сыграют с перволиговым "Альянсом".
Также напомним, что "Металл" по итогам осенней части чемпионата Второй лиги возглавляет турнирную таблицу группы Б.
Популярное сейчас
- Львов без поражений, у Ингульца лучшая оборона, всего одна победа Мариуполя. Все спарринги клубов УПЛ
- Болотников: Карпаты ждут от Шахтера денег за трансфер Бланко-Лещука
- Вы серьезно? Шахтер возмутился рейтингу топ-3 лучших тренеров УПЛ
- Спортивный функционер: Проект перестройки стадиона Металлург нигде нельзя найти. Все засекречено
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО