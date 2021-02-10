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Металл попрощался с тремя полузащитниками

Вторая лига
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Еще один может уйти в аренду в Волынь

Металл попрощался с тремя полузащитниками
Новина українською

Харьковский "Металл" прекратил сотрудничество с тремя полузащитниками.

Дмитрий Антонов (2 матча в осенней части чемпионата), Сэмюэль Мандей (1 игра) и Евгений Стрельцов (5 матчей) уже покинули команду.

Помимо этого, близок к уходу в аренду полузащитник Сергей Романов (6 игр в нынешнем сезоне Второй лиги). В настоящее время он находится на просмотре в "Волыни".

Отметим, что 11 февраля "Металл" проведет первый зимний спарринг. На базе "Металлиста" в Высоком "желто-синие" сыграют с перволиговым "Альянсом".

Также напомним, что "Металл" по итогам осенней части чемпионата Второй лиги возглавляет турнирную таблицу группы Б.

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В статье: Волынь (Луцк) Дмитрий Антонов Сергей Романов Металл (Харьков) Сэмюэль Мандей Евгений Стрельцов
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