Металл попрощался с тремя полузащитниками

Харьковский " Металл " прекратил сотрудничество с тремя полузащитниками.

Дмитрий Антонов (2 матча в осенней части чемпионата), Сэмюэль Мандей (1 игра) и Евгений Стрельцов (5 матчей) уже покинули команду.

Помимо этого, близок к уходу в аренду полузащитник Сергей Романов (6 игр в нынешнем сезоне Второй лиги). В настоящее время он находится на просмотре в "Волыни".

Отметим, что 11 февраля "Металл" проведет первый зимний спарринг. На базе "Металлиста" в Высоком "желто-синие" сыграют с перволиговым "Альянсом".

Также напомним, что "Металл" по итогам осенней части чемпионата Второй лиги возглавляет турнирную таблицу группы Б.