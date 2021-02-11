  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Панчишин: Не вижу никаких перспектив в Карпатах. Руководство сознательно топит команду
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Панчишин: Не вижу никаких перспектив в Карпатах. Руководство сознательно топит команду

Вторая лига
(1 голосов)

Мнение экс-игрока львовской команды

Панчишин: Не вижу никаких перспектив в Карпатах. Руководство сознательно топит команду

Новина українською

Полузащитник Орест Панчишин, который в январе перешел из "Карпат" в "Минай", рассказал, почему он покинул львовский клуб.

– Во-первых, я не вижу никаких перспектив в этой команде, в которой я находился. Я думаю, что все прекрасно знают и понимают, что через полгода этих "Карпат" не будет и оставаться на тех условиях, что мне предлагали, не очень хотелось.

"Карпаты" идут на последнем месте во Второй лиге и команду сознательно топят руководители клуба. Я больше верю в проект, где главным тренером является Андрей Тлумак, чем в то, что сейчас строит Смалийчук. Хотя поддерживаю тех ребят, которые там играют, это мои хорошие друзья.

Я хотел сменить обстановку, уехать из Львова. Да, я мог остаться в "Карпатах", жить себе во Львове, гулять с друзьями, отдыхать. Я всех знаю, играю во второй лиге, это была такая зону комфорта, и я хотел из нее выйти. Со мной рассчитались полностью. Вместо этого они на меня очень обиделись.

Так что я не хотел оставаться в команде до лета. Я отказался, объяснил свою позицию, перспектив нет, условия плохие. Руководство никак не способствовало для того, чтобы я остался.

Когда я пришел забирать документы, то они говорили со мной так, будто я их бросил. Сделали из меня какого-то предателя. Потому что типа тяжелый момент, ну это, честно, смешно.

– Почему вообще ты остался летом в структуре львовских "Карпат", а не ушел в Галич, где тренер Гнатив, с которым ты очень хорошо знаком?

– Я не хотел идти в Галич, потому что, во-первых, я не верю в этот проект, потому что не верю этим руководителям. Они кучу раз обманывали, когда еще я был в "Карпатах". Я не знаю, как ему вообще какие-то болельщики еще верят.

Во-вторых, с львовскими "Карпатами" у меня был контракт еще полгода, а в Галиче предлагали минимум на год подписывать. А я еще летом четко знал, что хочу уйти.

В-третьих, ну да, для меня лично Роман Гнатив – очень хороший тренер и тот футбол, который он пропагандирует, то мне очень нравится. Здесь вопросов нет. Но эти два фактора, которые я назвал выше, просто перевесили.

Ну и плюс у меня не было какой-то личной беседы с Гнативым о том, чтобы я переходил в Галич. И вообще не знаю, изменила ли она бы что-то.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) ФК Минай Карпаты (Галич) Орест Панчишин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
LAZ E183 (Рига)
11.02.2021 в 22:42
Дуже сумно, що колись легендарний клуб ось так вмирає. А клуби з аналогічною назвою мало кому будуть цікаві. Не розумію, причому Карпати з Галичан до Карпат львівських, чи ще одна команда з такою ж назвою, де тренер Тлумак? Це вже буде що завгодно, але не львівські "Карпати", яких запам'ятали вболівальники.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...