Панчишин: Не вижу никаких перспектив в Карпатах. Руководство сознательно топит команду

Полузащитник Орест Панчишин, который в январе перешел из "Карпат" в "Минай" , рассказал, почему он покинул львовский клуб.

– Во-первых, я не вижу никаких перспектив в этой команде, в которой я находился. Я думаю, что все прекрасно знают и понимают, что через полгода этих "Карпат" не будет и оставаться на тех условиях, что мне предлагали, не очень хотелось.

"Карпаты" идут на последнем месте во Второй лиге и команду сознательно топят руководители клуба. Я больше верю в проект, где главным тренером является Андрей Тлумак, чем в то, что сейчас строит Смалийчук. Хотя поддерживаю тех ребят, которые там играют, это мои хорошие друзья.

Я хотел сменить обстановку, уехать из Львова. Да, я мог остаться в "Карпатах", жить себе во Львове, гулять с друзьями, отдыхать. Я всех знаю, играю во второй лиге, это была такая зону комфорта, и я хотел из нее выйти. Со мной рассчитались полностью. Вместо этого они на меня очень обиделись.

Так что я не хотел оставаться в команде до лета. Я отказался, объяснил свою позицию, перспектив нет, условия плохие. Руководство никак не способствовало для того, чтобы я остался.

Когда я пришел забирать документы, то они говорили со мной так, будто я их бросил. Сделали из меня какого-то предателя. Потому что типа тяжелый момент, ну это, честно, смешно.

– Почему вообще ты остался летом в структуре львовских "Карпат", а не ушел в Галич, где тренер Гнатив, с которым ты очень хорошо знаком?

– Я не хотел идти в Галич, потому что, во-первых, я не верю в этот проект, потому что не верю этим руководителям. Они кучу раз обманывали, когда еще я был в "Карпатах". Я не знаю, как ему вообще какие-то болельщики еще верят.

Во-вторых, с львовскими "Карпатами" у меня был контракт еще полгода, а в Галиче предлагали минимум на год подписывать. А я еще летом четко знал, что хочу уйти.

В-третьих, ну да, для меня лично Роман Гнатив – очень хороший тренер и тот футбол, который он пропагандирует, то мне очень нравится. Здесь вопросов нет. Но эти два фактора, которые я назвал выше, просто перевесили.

Ну и плюс у меня не было какой-то личной беседы с Гнативым о том, чтобы я переходил в Галич. И вообще не знаю, изменила ли она бы что-то.