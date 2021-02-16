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Все будет Кривбасс. Награду "12 игрок" УАФ вручила вице-президентам криворожского клуба

Вторая лига
(1 голосов)

Совпадение, не более

Все будет Кривбасс. Награду "12 игрок" УАФ вручила вице-президентам криворожского клуба

Лента

Новина українською

В понедельник 15 февраля УАФ объявила победителей премии "Футбольные звезды Украины-2020".

Среди прочих была вручена и награда, которая называется "12-й игрок", и вручена она была фан-движению возрожденного "Кривбасса".

Как сообщает официальный сайт УАФ, награда была вручена представителям общественной организации "Кривбасс должен быть" и криворожского фан-движения Сергею Мазуру и Вадиму Иващенко.

Правда, в УАФ умолчали, что при этом Мазур и Иващенко являются вице-президентами клуба.

Ну и на просто совпадение можно отнести, что спонсором мероприятия стала компания "Рудомайн", которая принадлежит президенту ФК "Кривбасс" Константину Карамнице, а вел церемонию шоумен (и по совместительству еще один вице-президент клуба) Артем Гагарин.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Футбольные звезды Украины Владимир Зеленский
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Dandelion79
16.02.2021 в 22:24
ну так не даремно чекали годину на Зе перед якимось матчем :)
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0
0
янковский ян (Запорожье)
16.02.2021 в 22:24
Вот по такому принципу выбирадись все номинации
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+1
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.02.2021 в 22:24
Квартал 95
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+2
0
Po4eson (Одесса)
16.02.2021 в 22:20
А ха ха х. Ничего не предвещало и вот те на
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+2
0


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