Все будет Кривбасс. Награду "12 игрок" УАФ вручила вице-президентам криворожского клуба

В понедельник 15 февраля УАФ объявила победителей премии " Футбольные звезды Украины-2020" .

Среди прочих была вручена и награда, которая называется "12-й игрок", и вручена она была фан-движению возрожденного "Кривбасса".

Как сообщает официальный сайт УАФ, награда была вручена представителям общественной организации "Кривбасс должен быть" и криворожского фан-движения Сергею Мазуру и Вадиму Иващенко.

Правда, в УАФ умолчали, что при этом Мазур и Иващенко являются вице-президентами клуба.

Ну и на просто совпадение можно отнести, что спонсором мероприятия стала компания "Рудомайн", которая принадлежит президенту ФК "Кривбасс" Константину Карамнице, а вел церемонию шоумен (и по совместительству еще один вице-президент клуба) Артем Гагарин.