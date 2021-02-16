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Все будет Кривбасс. Награду "12 игрок" УАФ вручила вице-президентам криворожского клуба
Совпадение, не более
Лента
В понедельник 15 февраля УАФ объявила победителей премии "
Среди прочих была вручена и награда, которая называется "12-й игрок", и вручена она была фан-движению возрожденного "Кривбасса".
Как сообщает официальный сайт УАФ, награда была вручена представителям общественной организации "Кривбасс должен быть" и криворожского фан-движения Сергею Мазуру и Вадиму Иващенко.
Правда, в УАФ умолчали, что при этом Мазур и Иващенко являются вице-президентами клуба.
Ну и на просто совпадение можно отнести, что спонсором мероприятия стала компания "Рудомайн", которая принадлежит президенту ФК "Кривбасс" Константину Карамнице, а вел церемонию шоумен (и по совместительству еще один вице-президент клуба) Артем Гагарин.
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