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Карпаты Галич подпишут вратаря испанской Альмерии
Карпаты ведут свою трансферную кампанию
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Один из лидеров группы "А" Второй лиги - "
После подписания Вадима Страшкевича и Виктора Хомченко третьим зимним новичком стал полузащитник Игорь Нагорный. В свое время он играл за молодежный состав киевского "Динамо", а минувшей осенью защищал цвета черновицкой "Буковины".
Также в тренировочном лагере галичан находится экс-вратарь донецкого "Олимпика" Дани Лтайф, в активе которого есть три матча за юниорскую сборную Украины. В прошлом году он выступал за испанскую "Альмерию В".
21 февраля "Карпаты Галич" вылетят на заключительный этап подготовки в Турцию, где проведут пять контрольных матчей. Два спарринг-партнера уже известны: харьковский "Металлист 1925" и "Кривбасс" из Кривого Рога.
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