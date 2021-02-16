Карпаты Галич подпишут вратаря испанской Альмерии

Один из лидеров группы "А" Второй лиги - " Карпаты Галич " начал проводить активную работу на трансферном рынке.

После подписания Вадима Страшкевича и Виктора Хомченко третьим зимним новичком стал полузащитник Игорь Нагорный. В свое время он играл за молодежный состав киевского "Динамо", а минувшей осенью защищал цвета черновицкой "Буковины".

Также в тренировочном лагере галичан находится экс-вратарь донецкого "Олимпика" Дани Лтайф, в активе которого есть три матча за юниорскую сборную Украины. В прошлом году он выступал за испанскую "Альмерию В".

21 февраля "Карпаты Галич" вылетят на заключительный этап подготовки в Турцию, где проведут пять контрольных матчей. Два спарринг-партнера уже известны: харьковский "Металлист 1925" и "Кривбасс" из Кривого Рога.