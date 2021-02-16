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Карпаты Галич подпишут вратаря испанской Альмерии

Вторая лига
(2 голосов)

Карпаты ведут свою трансферную кампанию

Карпаты Галич подпишут вратаря испанской Альмерии

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Один из лидеров группы "А" Второй лиги - "Карпаты Галич" начал проводить активную работу на трансферном рынке.

После подписания Вадима Страшкевича и Виктора Хомченко третьим зимним новичком стал полузащитник Игорь Нагорный. В свое время он играл за молодежный состав киевского "Динамо", а минувшей осенью защищал цвета черновицкой "Буковины".

Также в тренировочном лагере галичан находится экс-вратарь донецкого "Олимпика" Дани Лтайф, в активе которого есть три матча за юниорскую сборную Украины. В прошлом году он выступал за испанскую "Альмерию В".

21 февраля "Карпаты Галич" вылетят на заключительный этап подготовки в Турцию, где проведут пять контрольных матчей. Два спарринг-партнера уже известны: харьковский "Металлист 1925" и "Кривбасс" из Кривого Рога.

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В статье: Дани Джуниор Лтайф Карпаты (Галич)
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