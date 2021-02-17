Карпаты зазывают частные компании на свой Patreon товарищескими матчами за 200 евро

Львовские "Карпаты" объявили о расширении возможностей страницы клуба на платформе Patreon.

Теперь львовяне предлагают оформить ежемесячный платеж и частным компаниям на 100 и 200 евро.

Предприятия, которые выберут ежемесячный платеж на 100 евро, получат баннер на стадионе, игровую футболку с логотипом компании, пост в соцсетях о начале сотрудничества с компанией, профиль в разделе "Спонсоры" на официальном сайте клуба, именное место на стадионе, персональное фото с командой во время фотосессии, ежемесячный отчет расходов клуба, участие в закрытых опросах, участие во встречах патронов с руководством клуба, первоочередное право узнавать важные новости, первоочередное право на покупку билетов, эксклюзивных товаров и сервисов, а также 3 черных браслета "Карпаты".

Компании, которые подпишутся на платеж 200 евро в месяц, кроме всех вышеупомянутых преимуществ, смогут провести товарищеский матч с "Карпатами".

Напомним, что "Карпаты" завели страницу клуба на Patreon в конце 2020 года, сейчас у клуба 572 патрона, которые ежемесячно донатят львовянам более 3 000 евро.