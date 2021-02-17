Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты зазывают частные компании на свой Patreon товарищескими матчами за 200 евро
Теперь могут донатить и частные компании
фото - инстаграм ФК Карпат
Львовские "Карпаты" объявили о расширении возможностей страницы клуба на платформе Patreon.
Теперь львовяне предлагают оформить ежемесячный платеж и частным компаниям на 100 и 200 евро.
Предприятия, которые выберут ежемесячный платеж на 100 евро, получат баннер на стадионе, игровую футболку с логотипом компании, пост в соцсетях о начале сотрудничества с компанией, профиль в разделе "Спонсоры" на официальном сайте клуба, именное место на стадионе, персональное фото с командой во время фотосессии, ежемесячный отчет расходов клуба, участие в закрытых опросах, участие во встречах патронов с руководством клуба, первоочередное право узнавать важные новости, первоочередное право на покупку билетов, эксклюзивных товаров и сервисов, а также 3 черных браслета "Карпаты".
Компании, которые подпишутся на платеж 200 евро в месяц, кроме всех вышеупомянутых преимуществ, смогут провести товарищеский матч с "Карпатами".
Напомним, что "Карпаты" завели страницу клуба на Patreon в конце 2020 года, сейчас у клуба 572 патрона, которые ежемесячно донатят львовянам более 3 000 евро.
Популярное сейчас
- "Какое ваше дело?" Гризманн улетел в Лион после разгромного поражения Барселоны на Камп Ноу
- Вернидуб рассказал об условиях работы в Шерифе
- Мбаппе растоптал Барселону, а Брюгге сыграет с Динамо без тренера. Главные новости от 16 февраля
- Все будет Кривбасс. Награду "12 игрок" УАФ вручила вице-президентам криворожского клуба
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии