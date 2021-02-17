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Бразильский экс-игрок Металлиста вошел в тренерский штаб Металла

Вторая лига
(2 голосов)

Андерсон Мендес Рибейро вернулся в Харьков

Бразильский экс-игрок Металлиста вошел в тренерский штаб Металла

fcmetal.com.ua

Новина українською

Бразилец Андерсон Мендес Рибейро, который в свое время выступал за харьковский "Металлист", вошел в тренерский штаб ФК "Металл".

Отметим, что Андерсон Рибейро ранее выступал за такие украинские клубы, как "Арсенал" (Харьков), "Гелиос", "Металлист", "Харьков" и "Металлург" (Запорожье).

После завершения карьеры игрока получил тренерскую лицензию на родине в Бразилии.

Первым клубом в тренерской карьере Андерсона Рибейро был в ФК "Рига", где специалист работал ассистентом главного тренера.

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В статье: Металл (Харьков) Андерсон Рибейро
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Источник:
ФК Металл

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
17.02.2021 в 22:42
чудова 10-ка була в ЧУ , нічого собі повернення
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