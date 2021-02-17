Бразильский экс-игрок Металлиста вошел в тренерский штаб Металла

Бразилец Андерсон Мендес Рибейро, который в свое время выступал за харьковский "Металлист", вошел в тренерский штаб ФК "Металл" .

Отметим, что Андерсон Рибейро ранее выступал за такие украинские клубы, как "Арсенал" (Харьков), "Гелиос", "Металлист", "Харьков" и "Металлург" (Запорожье).

После завершения карьеры игрока получил тренерскую лицензию на родине в Бразилии.

Первым клубом в тренерской карьере Андерсона Рибейро был в ФК "Рига", где специалист работал ассистентом главного тренера.