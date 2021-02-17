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Бразильский экс-игрок Металлиста вошел в тренерский штаб Металла
Андерсон Мендес Рибейро вернулся в Харьков
fcmetal.com.ua
Бразилец Андерсон Мендес Рибейро, который в свое время выступал за харьковский "Металлист", вошел в тренерский штаб
Отметим, что Андерсон Рибейро ранее выступал за такие украинские клубы, как "Арсенал" (Харьков), "Гелиос", "Металлист", "Харьков" и "Металлург" (Запорожье).
После завершения карьеры игрока получил тренерскую лицензию на родине в Бразилии.
Первым клубом в тренерской карьере Андерсона Рибейро был в ФК "Рига", где специалист работал ассистентом главного тренера.
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