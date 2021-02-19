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Экс-хавбек Десны покинул клуб Второй лиги
Из-за финансовых условий
фото - dinaz.com.ua
Украинский полузащитник Евгений Чепурненко договорился о расторжении контракта с "Диназом". Об этом сообщает Meta-ratings.
В нынешнем сезоне Второй лиги провел 11 матчей и забил 9 мячей.
В середине декабря главный тренер "Диназа" Владимир Бондаренко сообщил о непростых переговорах с Чепурненко, результатом которых стала договоренность о том, что до лета футболист останется в "Диназе". Сложности были вызваны "определенными финансовыми условиями", которые запрашивал футболист. Тогда наставник заявил, что разногласия удалось уладить, и нынешний сезон хавбек доиграет в Вышгороде. Однако спустя два месяца Чепурненко ушел из клуба.
Отмечается, что нынешней зимой 31-летний игрок побывал на турецком сборе с "Десной", однако до подписания контракта со своим бывшим клубом дело так и не дошло.
Напомним, что на протяжении карьеры Евгений Чепурненко защищал цвета ФК "Княжа", ПФК "Львова", "Севастополя", "Десны", "Александрии", "Гелиоса" и "Агробизнеса".
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