Экс-хавбек Десны покинул клуб Второй лиги

Украинский полузащитник Евгений Чепурненко договорился о расторжении контракта с "Диназом". Об этом сообщает Meta-ratings.

В нынешнем сезоне Второй лиги провел 11 матчей и забил 9 мячей.

В середине декабря главный тренер "Диназа" Владимир Бондаренко сообщил о непростых переговорах с Чепурненко, результатом которых стала договоренность о том, что до лета футболист останется в "Диназе". Сложности были вызваны "определенными финансовыми условиями", которые запрашивал футболист. Тогда наставник заявил, что разногласия удалось уладить, и нынешний сезон хавбек доиграет в Вышгороде. Однако спустя два месяца Чепурненко ушел из клуба.

Отмечается, что нынешней зимой 31-летний игрок побывал на турецком сборе с "Десной", однако до подписания контракта со своим бывшим клубом дело так и не дошло.

Напомним, что на протяжении карьеры Евгений Чепурненко защищал цвета ФК "Княжа", ПФК "Львова", "Севастополя", "Десны", "Александрии", "Гелиоса" и "Агробизнеса".