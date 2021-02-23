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Защитник Металла перейдет в клуб Первой лиги
На правах аренды
fc-metalist.com
Защитник "Металла" Владислав Кравченко станет игроком "Горняка-Спорта" на правах аренды. Об этом сообщает Meta-ratings.
В "Металл" перешел в сентябре прошлого года из запорожского "Металлурга". Ранее воспитанник харьковского футбола поиграл за "Шахтер-3", "Полтаву", "Гелиос", "Волынь" и "Металлист 1925".
В нынешнем сезоне Второй лиги Кравченко провел за желто-синих 10 матчей и заработал одно предупреждение.
Напомним, что "Металл" по итогам осенней части чемпионата Второй лиги лидирует в группе Б. "Горняк-Спорт" занимает четвертое место в Первой лиге.
При этом в конце прошлого года у клуба из Горишних Плавней существовал риск снятия команды с турнира. Со временем финансовая ситуация наладилась, но теперь главный тренер Игорь Жабченко собирает, по сути, новый коллектив.
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