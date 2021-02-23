СМИ: Один из клубов Второй лиги снимается с чемпионата

Клубному руководству "Черкащины" не удалось решить вопрос с финансированием на 2021 год и сейчас готовятся документы в ПФЛ о том, что команда снимается с чемпионата. Об этом сообщает Meta-ratings.

На минувшей неделе в отставку ушел главный тренер Анатолий Бессмертный из-за неопределенности с будущим "Черкащины", а многие игроки уже трудоустроились в других клубах.

Ранее информация была о том, что президент клуба найдет выход из ситуации и команда доиграет до конца сезона.

Напомним, что после первой части сезона "Черкащина" занимает пятое место в группе "Б" Второй лиги, набрав 19 очков.