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СМИ: Один из клубов Второй лиги снимается с чемпионата
Черкащина не нашла спонсора
Клубному руководству "Черкащины" не удалось решить вопрос с финансированием на 2021 год и сейчас готовятся документы в ПФЛ о том, что команда снимается с чемпионата. Об этом сообщает Meta-ratings.
На минувшей неделе в отставку ушел главный тренер Анатолий Бессмертный из-за неопределенности с будущим "Черкащины", а многие игроки уже трудоустроились в других клубах.
Ранее информация была о том, что президент клуба найдет выход из ситуации и команда доиграет до конца сезона.
Напомним, что после первой части сезона "Черкащина" занимает пятое место в группе "Б" Второй лиги, набрав 19 очков.
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