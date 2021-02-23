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Металл подпишет бразильского вингера

Вторая лига
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Жонатан да Силва станет игроком харьковской команды уже на этой неделе

Металл подпишет бразильского вингера

fcmetal.com.ua

Новина українською

Харьковский "Металл" утрясает последние детали перед подписанием контракта с бразильским полузащитником Жонатаном Оливейрой да Силвой. На родине последним клубом Жо был "Пелотас".

31-летний вингер, который при необходимости может сыграть и на острие атаки, присоединился к "Металлу" в начале февраля на харьковском сборе.

Отмечается, что в Турцию, куда "желто-синие" отправятся 1 марта, бразилец полетит уже в качестве полноценного игрока команды.

Напомним, что на зимнюю паузу "Металл" ушел лидером группы Б Второй лиги.

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В статье: Металл (Харьков)
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