Металл подпишет бразильского вингера

Харьковский " Металл " утрясает последние детали перед подписанием контракта с бразильским полузащитником Жонатаном Оливейрой да Силвой. На родине последним клубом Жо был "Пелотас".

31-летний вингер, который при необходимости может сыграть и на острие атаки, присоединился к "Металлу" в начале февраля на харьковском сборе.

Отмечается, что в Турцию, куда "желто-синие" отправятся 1 марта, бразилец полетит уже в качестве полноценного игрока команды.

Напомним, что на зимнюю паузу "Металл" ушел лидером группы Б Второй лиги.