Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металл подпишет бразильского вингера
Жонатан да Силва станет игроком харьковской команды уже на этой неделе
fcmetal.com.ua
Харьковский "
31-летний вингер, который при необходимости может сыграть и на острие атаки, присоединился к "Металлу" в начале февраля на харьковском сборе.
Отмечается, что в Турцию, куда "желто-синие" отправятся 1 марта, бразилец полетит уже в качестве полноценного игрока команды.
Напомним, что на зимнюю паузу "Металл" ушел лидером группы Б Второй лиги.
Популярное сейчас
- К 100-летию клуба. Ярославский заявил о намерении возродить Металлист
- Звездам стоит поучиться: AS поставила Андрея Лунина в пример топ-игрокам Реала
- Атлетико – Челси. Прогноз на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов
- Динамо продолжает искать форварда, очередной новичок Металлиста 1925. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО