По личному примеру Зеленского. Черкащина предложила главе ОГА должность почетного президента

ОПФК "Черкащина", который терпит финансовое бедствие, направил обращение к председателю местной ОГА Александру Скичко.

В открытом письме клуб предложила вновь назначенному губернатору области должность почетного президента клуба и попросил предусмотреть меры по поддержке профессиональных клубов "Черкащина" и "Днепр".

Клуб заявляет, что на протяжении 2013-2020 годов "ФК Черкащина" финансировалась исключительно из средств президента клуба и бизнес-партнеров. За это время в государственный и местный бюджеты были уплачены более 6,5 млн гривен.

Именно для того, что спасти обе команды, "Черкащина" предлагает Скичко должность почетного президента, что, вероятно, должно повлиять на финансовое положение клубов.