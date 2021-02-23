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По личному примеру Зеленского. Черкащина предложила главе ОГА должность почетного президента

Вторая лига
(1 голосов)

В Черкассах не все так хорошо, как в Кривом Роге

По личному примеру Зеленского. Черкащина предложила главе ОГА должность почетного президента

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

ОПФК "Черкащина", который терпит финансовое бедствие, направил обращение к председателю местной ОГА Александру Скичко.

В открытом письме клуб предложила вновь назначенному губернатору области должность почетного президента клуба и попросил предусмотреть меры по поддержке профессиональных клубов "Черкащина" и "Днепр".

Клуб заявляет, что на протяжении 2013-2020 годов "ФК Черкащина" финансировалась исключительно из средств президента клуба и бизнес-партнеров. За это время в государственный и местный бюджеты были уплачены более 6,5 млн гривен.

Именно для того, что спасти обе команды, "Черкащина" предлагает Скичко должность почетного президента, что, вероятно, должно повлиять на финансовое положение клубов.

"Учитывая личный пример президента Украины Владимира Зеленского, который взял под опеку команду родного города "Кривбасс" просим Вас дать согласие на получение Вами, или рекомендованным Вами лицом, статуса Почетный президент ОПФК "Черкащина", - резюмирует клуб.

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В статье: Днепр (Черкассы) Черкащина (Черкассы)
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Источник:
ФК Черкащина

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Комментарии (1)
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ffggpl (Харьков)
23.02.2021 в 20:16
999-я серия мыла под названием ,,черкассы снимаются..." Подзаколебали уже, одно и тоже 27 лет подряд!
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