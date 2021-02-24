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Никополь представил нового главного тренера

Вторая лига
(2 голосов)

Ранее он работал в тренерском штабе "ВПК-Агро"

Никополь представил нового главного тренера

ФК Никополь

Новина українською

Директор КП ФК "Никополь" Константин Симашко официально представил нового главного тренера клуба. Им стал Сергей Воробей.

Ранее 51-летний украинец работал ассистентом главного тренера "ВПК-Агро", входил в тренерские штабы "Кривбасса", также имеет опыт за рубежом.

Заместителем директора "Никополя" стал Геннадий Сосновский.

Напомним, что в текущем сезоне Второй лиги в турнирной таблице "Никополь" находится на 11-м месте, в активе клуба 5 очков.

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В статье: ФК Никополь Никополь Сергей Воробей
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Источник:
ФК Никополь

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