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Никополь представил нового главного тренера
Ранее он работал в тренерском штабе "ВПК-Агро"
ФК Никополь
Директор КП ФК "Никополь" Константин Симашко официально представил нового главного тренера клуба. Им стал Сергей Воробей.
Ранее 51-летний украинец работал ассистентом главного тренера "ВПК-Агро", входил в тренерские штабы "Кривбасса", также имеет опыт за рубежом.
Заместителем директора "Никополя" стал Геннадий Сосновский.
Напомним, что в текущем сезоне Второй лиги в турнирной таблице "Никополь" находится на 11-м месте, в активе клуба 5 очков.
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Источник:ФК Никополь
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