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12 потенциальных новичков прибыли на просмотр в Буковину

Вторая лига
(1 голосов)

Фактически новая команда

12 потенциальных новичков прибыли на просмотр в Буковину

bukfc.com

Новина українською

Свой первый спарринг в новом году провела второлиговая "Буковина". Основной состав команды сыграла вничью 2:2 с "Буковиной" (U-19).

Из футболистов, выступавших за "Буковину" минувшей осенью, на поле вышли только Василий Гакман и Артем Рябой, остальные – игроки, находящиеся на просмотре. 26 февраля в Черновцы должны приехать еще несколько потенциальных новичков.

Тренировочным процессом руководит Евгений Коваленко, ранее работавший в Академии "Днепра" и второлиговой "Перемоге", однако с "Буковиной" он еще не узаконил свои отношения.

До возобновления весенней части сезона "Буковина" планирует провести шесть контрольных матчей, среди спарринг-партнеров - "Карпаты" (Львов), "Прикарпатье" (Ивано-Франковск).

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В статье: Буковина (Черновцы)
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