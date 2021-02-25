12 потенциальных новичков прибыли на просмотр в Буковину

Свой первый спарринг в новом году провела второлиговая " Буковина ". Основной состав команды сыграла вничью 2:2 с "Буковиной" (U-19).

Из футболистов, выступавших за "Буковину" минувшей осенью, на поле вышли только Василий Гакман и Артем Рябой, остальные – игроки, находящиеся на просмотре. 26 февраля в Черновцы должны приехать еще несколько потенциальных новичков.

Тренировочным процессом руководит Евгений Коваленко, ранее работавший в Академии "Днепра" и второлиговой "Перемоге", однако с "Буковиной" он еще не узаконил свои отношения.

До возобновления весенней части сезона "Буковина" планирует провести шесть контрольных матчей, среди спарринг-партнеров - "Карпаты" (Львов), "Прикарпатье" (Ивано-Франковск).