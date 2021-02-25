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12 потенциальных новичков прибыли на просмотр в Буковину
Фактически новая команда
bukfc.com
Свой первый спарринг в новом году провела второлиговая "
Из футболистов, выступавших за "Буковину" минувшей осенью, на поле вышли только Василий Гакман и Артем Рябой, остальные – игроки, находящиеся на просмотре. 26 февраля в Черновцы должны приехать еще несколько потенциальных новичков.
Тренировочным процессом руководит Евгений Коваленко, ранее работавший в Академии "Днепра" и второлиговой "Перемоге", однако с "Буковиной" он еще не узаконил свои отношения.
До возобновления весенней части сезона "Буковина" планирует провести шесть контрольных матчей, среди спарринг-партнеров - "Карпаты" (Львов), "Прикарпатье" (Ивано-Франковск).
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