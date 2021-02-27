Прийма: Судиться с Карпатами нет смысла

Бывший защитник львовских "Карпат" Василий Прийма поделился информацией на счет долгов клуба перед ним:

" "Карпаты" тебе все отдали?

- Нет, должны были отдать еще до августа прошлого года. Затем звонил, то говорили, что денег нет, “та й таке”. Я знаю, что многим не отдали деньги. А что судиться с "Карпатами"? Нету смысла. Если они нормальные и порядочные люди, то, думаю, что отдадут сами. Зачем судиться? Тем более "Карпаты", а я с Новояворовска, то некрасиво будет. Если они поступят по-человечески, то честь и хвала им будет, а судиться я точно не собираюсь.

Не помню за сколько мне должны зарплату, по-моему, за один месяц. Там же был карантин, то дали половину зарплаты. Если так взять, то я больше на бензин потратил, чем получил", - сказал Прийма.