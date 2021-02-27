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Прийма: Судиться с Карпатами нет смысла
Очередные долги от "львов"
fckarpaty.com
Бывший защитник львовских "Карпат" Василий Прийма поделился информацией на счет долгов клуба перед ним:
" "Карпаты" тебе все отдали?
- Нет, должны были отдать еще до августа прошлого года. Затем звонил, то говорили, что денег нет, “та й таке”. Я знаю, что многим не отдали деньги. А что судиться с "Карпатами"? Нету смысла. Если они нормальные и порядочные люди, то, думаю, что отдадут сами. Зачем судиться? Тем более "Карпаты", а я с Новояворовска, то некрасиво будет. Если они поступят по-человечески, то честь и хвала им будет, а судиться я точно не собираюсь.
Не помню за сколько мне должны зарплату, по-моему, за один месяц. Там же был карантин, то дали половину зарплаты. Если так взять, то я больше на бензин потратил, чем получил", - сказал Прийма.
За "Карпаты" Василий выступал с февраля по сентябрь прошлого года. Всего на его счету 34 минуты в двух матчах за львовский клуб. Последним местом работы защитника был одесский "Черноморец", за который он играл с сентября 2020 по февраль 2021-му, записав в свой актив шесть встреч (118 мин) в Первой Лиге. Сейчас 29-летний игрок находится без клуба.
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