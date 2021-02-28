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Евгений Коваленко назначен главным тренером Буковины

Вторая лига
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32-летний специалист возглавил клуб из Черновцов

Евгений Коваленко назначен главным тренером Буковины

ФСК Буковина

Новина українською

Евгений Коваленко – новый главный тренер "Буковины". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

32-летний специалист уже начал подготовку к возобновлению матчей Второй лиги вместе с новым коллективом.

С 2012 по 2016 годы Коваленко работал тренером в детских и юношеских командах ФК "Днепр", с 2017 года вошёл в тренерском штабе СК "Днепр-1". Последним местом работы тренера был представитель второй лиги ФК "Перемога" (Днепр).

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В статье: Буковина (Черновцы) Евгений Коваленко
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