Евгений Коваленко назначен главным тренером Буковины

Евгений Коваленко – новый главный тренер "Буковины". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

32-летний специалист уже начал подготовку к возобновлению матчей Второй лиги вместе с новым коллективом.

С 2012 по 2016 годы Коваленко работал тренером в детских и юношеских командах ФК "Днепр", с 2017 года вошёл в тренерском штабе СК "Днепр-1". Последним местом работы тренера был представитель второй лиги ФК "Перемога" (Днепр).