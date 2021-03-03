Официально. Черкащина прекратила выступление в ПФЛ

"Черкащина" прекратила выступления во второй лиге.

ПФЛ получила письмо от генерального директора клуба Юрия Колесника.

"Информируем вас, что "Черкащина" в течение декабря 2020 – января-февраля 2021 осуществляла различные организационно-правовые меры с целью продолжения участия команды во втором круге второй лиги. Мы даже обратились к главе облгосадминистрации и председателю областного совета.

Но проблемы решить так и не удалось. Поэтому сообщаем что команда "Черкащина" не сможет принимать участие во втором круге второй лиги сезона 2020/2021. К письму прилагаются копии обращений к главе облгосадминистрации и председателя областного совета", – сказано в письме.