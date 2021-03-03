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Официально. Черкащина прекратила выступление в ПФЛ

Вторая лига
(1 голосов)

ПФЛ начала процедуру снятия команды из Второй лиги

Официально. Черкащина прекратила выступление в ПФЛ

ПФЛ

Новина українською

"Черкащина" прекратила выступления во второй лиге.

ПФЛ получила письмо от генерального директора клуба Юрия Колесника.

"Информируем вас, что "Черкащина" в течение декабря 2020 – января-февраля 2021 осуществляла различные организационно-правовые меры с целью продолжения участия команды во втором круге второй лиги. Мы даже обратились к главе облгосадминистрации и председателю областного совета.

Но проблемы решить так и не удалось. Поэтому сообщаем что команда "Черкащина" не сможет принимать участие во втором круге второй лиги сезона 2020/2021. К письму прилагаются копии обращений к главе облгосадминистрации и председателя областного совета", – сказано в письме.

ПФЛ начала процедуру снятия команды из Второй лиги.

Напомним, что в турнирной таблице в группе Б Второй лиги "Черкащина" находилась на 5-м месте.

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В статье: Черкащина (Черкассы)
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (1)
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Крестоносец. (Полтава)
03.03.2021 в 15:33
Лашкул снова что-то чудит. Хорошо, что хоть Днепр пока играет.
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