Лидер Второй лиги подписал 35-летнего форварда

Опытный форвард Вячеслав Шевченко стал игроком " Диназа ".

Футболист, которому в конце мая исполнится 36 лет, подписал с вышгородским клубом контракт до 30 июня 2022 года.

Ранее Шевченко поиграл за такие клубы, как "Борисфен", "Торпедо-Металлург" (Россия), "Сталь" (Днепродзержинск), "Ильичевец", "Феникс-Ильичевец", "Сталь" (Алчевск), "Александрия", "Локомотив" (Узбекистан), "Биркиркара" (Мальта), "Кызылкум" (Узбекистан) и "Огре" (Латвия). В прошлом году нападающий выступал на любительском уровне за "Джуниорс" из села Шпитьки Киевской области.

По итогам осенней части сезона "Диназ" возглавляет турнирную таблицу группы А Второй лиги, опережая по дополнительным показателям "Подолье".