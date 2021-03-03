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Лидер Второй лиги подписал 35-летнего форварда

Вторая лига
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Вячеслав Шевченко еще поиграет за профи

Лидер Второй лиги подписал 35-летнего форварда

Новина українською

Опытный форвард Вячеслав Шевченко стал игроком "Диназа".

Футболист, которому в конце мая исполнится 36 лет, подписал с вышгородским клубом контракт до 30 июня 2022 года.

Ранее Шевченко поиграл за такие клубы, как "Борисфен", "Торпедо-Металлург" (Россия), "Сталь" (Днепродзержинск), "Ильичевец", "Феникс-Ильичевец", "Сталь" (Алчевск), "Александрия", "Локомотив" (Узбекистан), "Биркиркара" (Мальта), "Кызылкум" (Узбекистан) и "Огре" (Латвия). В прошлом году нападающий выступал на любительском уровне за "Джуниорс" из села Шпитьки Киевской области.

По итогам осенней части сезона "Диназ" возглавляет турнирную таблицу группы А Второй лиги, опережая по дополнительным показателям "Подолье".

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В статье: Вячеслав Шевченко Диназ (Вышгород)
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