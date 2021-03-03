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Буковина подписала нигерийца Эногелу и экс-хавбека Днепра-1
Клуб из Второй лиги проводит свою трансферную кампанию
ФК Олімпік
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Контракты с клубом подписали вратарь Юрий Пилипчук, полузащитники Максим Беслюбняк, Владислав Клочан, Камиль Хучбаров и нигерийский легионер Дэвид Эногела.
Нигерийцу 23 года, в Украине он уже больше двух лет. Выступал за молодежную команду "Олимпика", а в последнее время играл на Житомирщине за "Радовель".
Более-менее известен в украинском футболе 21-летний Хучбаров. Он в свое время поиграл за юношеские команды "Днепра", позже был в "Днепре-1", "Ингульце" и молодежке "Колоса".
Ранее "Буковина" также подписала контракты с хавбеками Алексеем Карповским и Артуром Орнатом.
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