Буковина подписала нигерийца Эногелу и экс-хавбека Днепра-1

" Буковина " оформила отношения еще с несколькими новичками.

Контракты с клубом подписали вратарь Юрий Пилипчук, полузащитники Максим Беслюбняк, Владислав Клочан, Камиль Хучбаров и нигерийский легионер Дэвид Эногела.

Нигерийцу 23 года, в Украине он уже больше двух лет. Выступал за молодежную команду "Олимпика", а в последнее время играл на Житомирщине за "Радовель".

Более-менее известен в украинском футболе 21-летний Хучбаров. Он в свое время поиграл за юношеские команды "Днепра", позже был в "Днепре-1", "Ингульце" и молодежке "Колоса".

Ранее "Буковина" также подписала контракты с хавбеками Алексеем Карповским и Артуром Орнатом.