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Таврия впервые завоевала Кубок Крыма
Традиционный турнир прошел в Новой Каховке
tavriya.com.ua
Сегодня, 5 марта, в Новой Каховке состоялись поединки последнего тура Открытого Кубка Ассоциации футбола АР Крым.
Таким образом футболисты "Таврии", одержав третью победу подряд, впервые стали победителями V Открытого Кубка Ассоциации футбола АР Крым.
Также в составе симферопольцев Алексей Бойко стал лучшим нападающим турнира, а Анатолий Масалов - лучшим полузащитником.
Отметим, что кроме Таврии и ДЮСШ "Херсон" в турнире принимали участие "Энергия" из Новой Каховки и СК "Каховка".
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