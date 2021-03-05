Таврия впервые завоевала Кубок Крыма

Сегодня, 5 марта, в Новой Каховке состоялись поединки последнего тура Открытого Кубка Ассоциации футбола АР Крым.

Симферопольская "Таврия" в своем матче против ДЮСШ "Херсон" не оставила сопернику ни единого шанса, разгромив юниоров со счетом 7:0.

Таким образом футболисты "Таврии", одержав третью победу подряд, впервые стали победителями V Открытого Кубка Ассоциации футбола АР Крым.

Также в составе симферопольцев Алексей Бойко стал лучшим нападающим турнира, а Анатолий Масалов - лучшим полузащитником.

Отметим, что кроме Таврии и ДЮСШ "Херсон" в турнире принимали участие "Энергия" из Новой Каховки и СК "Каховка".