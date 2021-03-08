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"Стремление выхода на международный уровень". ФК Балканы презентовал новую эмблему клуба

Вторая лига
(1 голосов)

Новое лицо – новая эпоха

"Стремление выхода на международный уровень". ФК Балканы презентовал новую эмблему клуба

Фото: Балканы / Автор – неизвестен

Новина українською

Пресс-служба клуба "Балканы", который выступает во Второй лиге Украины, сообщает о редизайне эмблемы. Таким образом, команда из села Заря Саратского района Одесской области возвращается к своим историческим цветам.

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Как сообщает источник, в эмблеме соединились три цвета: белый, синий и черный. Белый – цвет, символизирующий начало нового этапа, новой эпохи. Синий – цвет чистого мирного неба над нашей страной, символ стабильности и доброй славы. Черный – цвет плодородной украинской земли, из которой прорастает хлебный колос – символ благополучия и богатства, символ профессиональной деятельности учредителей клуба.

Название латиницей – стремление выхода на международный уровень.

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В статье: Балканы (Заря)
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Источник:
Балканы

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Комментарии (1)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.03.2021 в 12:11
Так ви ж начебто в пердив не захотіли атестуватися, бо фінансово складно. Який міжнародний рівень?
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