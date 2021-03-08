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"Стремление выхода на международный уровень". ФК Балканы презентовал новую эмблему клуба
Новое лицо – новая эпоха
Фото: Балканы / Автор – неизвестен
Пресс-служба клуба "Балканы", который выступает во Второй лиге Украины, сообщает о редизайне эмблемы. Таким образом, команда из села Заря Саратского района Одесской области возвращается к своим историческим цветам.
Как сообщает источник, в эмблеме соединились три цвета: белый, синий и черный. Белый – цвет, символизирующий начало нового этапа, новой эпохи. Синий – цвет чистого мирного неба над нашей страной, символ стабильности и доброй славы. Черный – цвет плодородной украинской земли, из которой прорастает хлебный колос – символ благополучия и богатства, символ профессиональной деятельности учредителей клуба.
Название латиницей – стремление выхода на международный уровень.
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